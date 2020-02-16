Неожиданно: граждане Молдовы вооружились "до зубов" - лучше, чем в Нацармии

На руках у физических лиц в Молдове законно находится 71 тысяча единиц огнестрельного оружия, что на 11 тысяч "стволов" меньше, чем десятилетие назад, а 2019 год стал рекордным по числу преступлений, совершенных с применением частных средств самообороны.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Очевидно, что, чем больше растет число выданных частным лицам разрешений на ношение огнестрельного оружия, тем больше следует ожидать преступлений с его применением. В такой ситуации возникает резонный вопрос к властям страны: а не стоит ли приостановить процесс вооружения населения?

Министр внутренних дел Павел Войку заявил для Sputnik Молдова, что ситуация требует более строгого мониторинга за выдачей и ношения гражданами оружия.

В первые полтора месяца 2020 года численность огнестрельного оружия, разрешение на ношение которого было выдано государством, выросло на 73 единицы.

За считанные месяцы - с сентября по конец декабря 2019 года - число законно-вооружившихся граждан страны выросло на 3 тысячи, с 60 до 63 тысяч жителей страны, соответственно. В этом контексте следует отметить интересный факт - личный состав Национальной армии Молдовы составляет всего 5 тысяч 100 военнослужащих. © Sputnik / Михаил Воскресенский "Аспид" в действии: новейший пистолет проходит проверку - видео

Интересна и взаимосвязь криминогенной обстановки в стране и применения огнестрельного оружия. Так, в 2019 году, из 93 преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, 32 были совершены с использованием законно-выданных "стволов", 40 - с неучтенными пистолетами, а в 21 криминальном случае оперативникам не удалось определить тип оружия.

Восемь убийств, совершенных в 2019 году, произошли с применением огнестрельного оружия. Также за весь минувший год оружие использовали в четырех попытках убийства, в 22 эпизодах, связанных с угрозой физической расправы.В двух случаях смерть наступила в результате неосторожного обращение жителей страны с боевыми пистолетами.

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