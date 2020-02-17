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Ремонт линий электропередачи (Архивное фото)

Жители домов в двух секторах Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200217/29225177/zhiteli-domov-v-dvukh-sektorakh-kishineva-ostanutsya-bez-elektrichestva.html

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 17 февраля в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- пр. Штефан чел Маре ши Сфынт 153 - в период с 09.00 - 17.00.

Рышкановка:

- ул. Браништий 17 - в период с 09.00 - 13.00.

- ул. Браништий 19 - в период с 09.00 - 17.00.

Буюканы:

- ул. Букурией 18 - в период с 09.10 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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Теги:
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