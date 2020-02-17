10:52 17 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Знак процента в витрине.

Десятки тысяч должников в Молдове судятся с микрокредитными фирмами

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
117 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200217/29225461/desyatki-tysyach-dolzhnikov-v-moldove-sudyatsya-s-mikrokreditnymi-firmami.html

На днях правительством был одобрен законопроект, регулирующий деятельность небанковских кредитных организаций.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В судах Молдовы находятся около 20 тысяч дел о конфликтах между небанковскими кредитными организациями и должниками. Это число составляет более 3% от общего количества контрактов.

"Эта очень высокий показатель, и за каждым из случаев стоит личная трагедия человека. К настоящему моменту в Молдове заключены около 600 тысяч договоров кредитования в этом секторе", — сообщила в радиостудии Sputnik Молдова глава управления по небанковскому кредитованию при Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) Алина Чеботарева.

Банк
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Долги по кредитам в небанковском секторе: что придумали власти Молдовы

По словам эксперта, получатели кредитов не всегда могут оценить риски и сталкиваются с ситуацией, когда оказываются неспособны выплатить кредит, так как суммы долга значительно увеличиваются.

Свою роль играет и несовершенство законодательства. На днях правительством был одобрен законопроект, регулирующий деятельность небанковских кредитных организаций. В ближайшее время этот документ будет представлен на рассмотрение парламента, сообщила Алина Чеботарева.

"Люди должны оценивать свои реальные доходы, потому что они могут обанкротиться, а небанковские кредитные организации не проверяют кредитную историю этих людей. Посредством этого законопроекта мы, как надзорный орган, выступаем с предложением ввести некоторые ограничения для небанковских кредитных организаций, чтобы обременение граждан долгами не было чрезмерным", - отметила эксперт.

Кредитный капкан, или Как в Молдове можно попасть в лапы мошенников>>>

В Молдове зарегистрированы около 160 небанковских кредитных организаций, активы которых превышают 10 миллиардов леев. Общее количество заемщиков в Молдове составляет более 570 тысяч человек. Из всех выданных небанковских кредитов около 80% принадлежат физическим лицам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Шок: кредит под 400% годовых - за что переплачивают некоторые жители Молдовы
Ионицэ: кредитование в Молдове растет за счет потребительства
Теги:
кредиты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Третий бой прелима. Женская категория до 52 кг. Донна Кель протиd азербайджанки Тунзала Иманлы.
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия - видео
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться