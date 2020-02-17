Десятки тысяч должников в Молдове судятся с микрокредитными фирмами

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В судах Молдовы находятся около 20 тысяч дел о конфликтах между небанковскими кредитными организациями и должниками. Это число составляет более 3% от общего количества контрактов.

"Эта очень высокий показатель, и за каждым из случаев стоит личная трагедия человека. К настоящему моменту в Молдове заключены около 600 тысяч договоров кредитования в этом секторе", — сообщила в радиостудии Sputnik Молдова глава управления по небанковскому кредитованию при Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) Алина Чеботарева.

По словам эксперта, получатели кредитов не всегда могут оценить риски и сталкиваются с ситуацией, когда оказываются неспособны выплатить кредит, так как суммы долга значительно увеличиваются.

Свою роль играет и несовершенство законодательства. На днях правительством был одобрен законопроект, регулирующий деятельность небанковских кредитных организаций. В ближайшее время этот документ будет представлен на рассмотрение парламента, сообщила Алина Чеботарева.

"Люди должны оценивать свои реальные доходы, потому что они могут обанкротиться, а небанковские кредитные организации не проверяют кредитную историю этих людей. Посредством этого законопроекта мы, как надзорный орган, выступаем с предложением ввести некоторые ограничения для небанковских кредитных организаций, чтобы обременение граждан долгами не было чрезмерным", - отметила эксперт.

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В Молдове зарегистрированы около 160 небанковских кредитных организаций, активы которых превышают 10 миллиардов леев. Общее количество заемщиков в Молдове составляет более 570 тысяч человек. Из всех выданных небанковских кредитов около 80% принадлежат физическим лицам.

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