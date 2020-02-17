Румынские урбанисты помогут Кишиневу в реализации генплана

По словам примара Кишинева Иона Чебана, столица обладает большим инвестиционным потенциалом, который, однако, до сих пор не освоен.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik, Александр Суру. Румынские урбанисты и архитекторы окажут содействие в развитии инфраструктуры молдавской столицы, об этом сообщил примар Кишинева Иван Чебан.

Накануне градоначальник провел встречу с представителями Ассоциации застройщиков Румынии "Urbanis".

"В Бухаресте на встрече с представителями бизнес среды. Мы обсудили инвестиционный потенциал Кишинева, который, однако, до сих пор не был освоен", - уточнил Чебан.

Примар отметил, что бухарестские урбанисты посетят молдавскую столицу в конце февраля для оказания содействия в реализации Генерального градостроительного плана Кишинева.

По словам Чебана, бухарестские специалисты также заинтересованы в осуществлении совместных проектов.

"Кроме того, будут реализованы совместные проекты в таких областях, как строительство парковок, дорог, сетей водоснабжения и т.д. Я дал ясно понять, что кишиневская примария транспарентна и открыта.

С другой стороны, я оказался впечатлен уровнем заинтересованности присутствующих в инвестировании в Кишинев", - подчеркнул градоначальник.