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Улица Кишинева поздней осенью

Румынские урбанисты помогут Кишиневу в реализации генплана

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200217/29227432/Rumynskie-urbanisty-pomogut-Kishinevu-v-realizatsii-genplana.html

По словам примара Кишинева Иона Чебана, столица обладает большим инвестиционным потенциалом, который, однако, до сих пор не освоен.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik, Александр Суру.  Румынские урбанисты и архитекторы окажут содействие в развитии инфраструктуры молдавской столицы, об этом сообщил примар Кишинева Иван Чебан.

Накануне градоначальник провел встречу с представителями Ассоциации застройщиков Румынии "Urbanis".

"В Бухаресте на встрече с представителями бизнес среды. Мы обсудили инвестиционный потенциал Кишинева, который, однако, до сих пор не был освоен", - уточнил Чебан.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 Примар отметил, что бухарестские урбанисты посетят молдавскую столицу в конце февраля для оказания содействия в реализации Генерального градостроительного плана Кишинева.

По словам Чебана, бухарестские специалисты также заинтересованы в осуществлении совместных проектов.

"Кроме того, будут реализованы совместные проекты в таких областях, как строительство парковок, дорог, сетей водоснабжения и т.д. Я дал ясно понять, что кишиневская примария транспарентна и открыта.

С другой стороны, я оказался впечатлен уровнем заинтересованности присутствующих в инвестировании в Кишинев", - подчеркнул градоначальник.



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