Как создать успешный подкаст — советы медиа-эксперта

В рамках очередного этапа проекта SputnikPro, медиа-эксперты рассказывают журналистам и блогерам Молдовы об актуальных проблемах и последних тенденциях в СМИ.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В понедельник в пресс-центре Sputnik Молдова стартовал новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью.

Руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер провела в рамках нового этапа образовательного проекта мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение".

© Sputnik / Miroslav Rotari Анна Рудицер напомнила, что подкаст — это всегда диалог с аудиторией.

Эксперт рассказала о современных технологиях и основных приемах профессионального производства подкастов. Этот медиа-формат быстро набирает популярность в мире, и например, по данным ВЦИОМ, подкасты слушает каждый пятый россиянин. Даже если эта статистика несколько опережает реальную ситуацию, тенденция достаточно ясна, сообщила Анна Рудицер. "Тенденция говорит о том, что цифры будут все больше, значит рынок будет все интереснее", — отметила она.

Интерес производителей контента к этому формату объясняется тем, что подкаст менее формален, чем традиционная радиопрограмма, более предполагает к дружескому общению. "Это свободный тайминг, гибкая монетизация, другие каналы распространения", — заметила эксперт.

Стремительно растет и популярность подкастов у аудитории.

"Количество информации все время растет, а время слушателя остается ограниченным, — отметила Рудицер. — Все стремятся тратить свое время эффективно и разумно, а подкасты "укладываются" в то время, когда глаза чем-то заняты, когда вы занимаетесь спортом, гуляете с собакой.

То есть, подкасты развиваются за счет сегмента, когда вы все равно ничего читать или смотреть не можете".

Медиа-эксперт поделилась с участниками проекта SputnikPro тонкостями производства подкастов, особенностями форматов и периодичности выпусков, деталями структуры и драматургии эпизодов.

Анна Рудицер напомнила, что подкаст — это всегда диалог с аудиторией.

"Не у каждой истории есть единственное правильное решение. Как показывает практика, иногда люди слушают подкаст, чтобы выискивать мнения, сходные с их точкой зрения, или хотят позлиться и послушать то, с чем они не согласны, но они вряд ли ждут от вас "гуру-мнения", — заметила она.

Эксперт рассказала журналистам и блогерами о тонкостях работы в студии, о методах подбора оборудования для производства подкастов, о способах сотрудничества с рекламодателями и о продвижении контента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Журналисты и блогеры узнали о тонкостях работы над подкастами

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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