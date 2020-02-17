Мнение: "родитель №1" и "родитель №2" никогда не заменят мать и отца

Ведущие политики, общественные деятели Молдовы отметили, что заявление российского лидера носит ключевой характер не только для России, но и для всего мира.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Ведущие молдавские эксперты и известные личности, политики прокомментировали позицию президента РФ Владимира Путина по отказу вводить в России понятия, которые заменяют собой традиционные ценности.

Ранее российский лидер заявил, Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один" и "номер два". Он подчеркнул, что должны сохраняться понятия "отец" и "мать".

Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном комментарии для Sputnik отметил, что такая позиция полностью соответствует тем принципам и ценностям, которые объединяют наши народы.

"Полностью поддерживаю. Считаю, что это соответствует нашим принципам и православным ценностям, без которых у наших народов нет будущего", - подчеркнул Додон.

Известный политик, журналист, экс-вице-председатель парламента РМ Юрий Рошка выразил мнение, что заявление российского лидера носит ключевой характер не только для его страны, но и для всего мира.

"Оно показывает, что в настоящий момент Россия находится среди немногих стран, сохранивших свой суверенитет, а следовательно, способность сопротивляться тотальному нашествию глобализма", - отметил Рошка.

По мнению политика, сам факт, что Путин заявил о том, что пока он находится во главе государства, в России не будет допущено понятие "родителя номер один и номер два", что в процессе подготовки Конституции необходимо учитывать необходимость сохранения понятий "папа" и "мама", необходимо рассматривать в более широком историческом и геополитическом контексте.

"Во-первых, то, что еще несколько лет назад казалось абсолютно нормальным, с некоторых пор стало предметом жесткого отрицания со стороны западных центров влияния. Речь идет о врожденной мужской или женской принадлежности, объявленными опциональными, о семье как свободного союза между мужчиной и женщиной, об отношении к союзам между лицами того же пола, о "сексуальном воспитании" и.т.д. Здесь мы имеем дело прежде всего с духовной войной, глубинное понимание которой возможно лишь с религиозной позиции", - считает Рошка.

Политик уверен: такой подход необходим, поскольку политико-дипломатическое, юридическое и законодательное измерения, а также пропаганда под предлогом культа прав человека, являются лишь инструментами реализации этого плана по искажению естественного порядка вещей и дегуманизации человека.

"В отличие от абсолютного большинства европейских стран, которые были подвергнуты полной вассализации и вынуждены следовать повестке дня, навязанной авторами "политкорректности", Россия под руководством Путина выступает не только как независимое государство и мировая держава. Она заявляет о себе и в качестве альтернативной цивилизации по отношению к глобальному Западу, стремящемуся утвердиться посредством военной силы, экономических войн, а также с помощью социальных инжинерий, поддерживаемых огромной пропагандисткой машиной", - подытожил Рошка.

Экс-министр труда, социальной защиты и семьи Валентина Булига заявила, что для нее понятия "мама" и "папа" – святые, неотделимые от института семьи, от общности родных людей, всегда готовых прийти на помощь друг другу, разделить радости и горести.

"Это – неоценимое богатство. Я всегда придерживалась этой позиции и будучи министром, и на посту председателя профильной парламентской комиссии. Большинство граждан Молдовы придерживаются именно такой позиции, и я – среди них", - подчеркнула Булига.

Прокомментировали заявления российского лидера и в соседней с Молдовой Румынии. Как заявил председатель румынской Ассоциации "Pro Consumatori" ("За потребителей") профессор, доктор экономии Костел Станчу, попытке известных нам, так называемых прогрессивных сил, уничтожить традиционную семью, состоящую из отца, матери и детей нужно сопоставить волю всех граждан стран, которые осознают роль семейных ценностей.

"Я не согласен с этим антинациональным движением и всей своей сущностью противлюсь процессу уничтожения традиционной семьи", - сказал Станчу корреспонденту Sputnik.

Отреагировал на заявления Владимира Путина и бывший министр государственной безопасности Молдовы, политолог Анатолий Плугару.

Он назвал позицию Путина "грамотным политическим ходом". Основной аргумент Плугару в этом вопросе – прост: когда мирно существуют христианство и ислам, которые совершенно не приемлют однополые семьи, сложно подумать даже о введении понятий "родитель №1" и "родитель №2".

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