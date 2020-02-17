14:12 17 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск

Земля - главное богатство страны, продавать ее - преступление

© Sputnik / Igor Podgornyi
Общество
Получить короткую ссылку
2610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200217/29229461/moldavskie-eksperty-rasskazali-glavnom-bogatstve-kotoroe-est-u-rossii.html

В Молдове прокомментировали инициативу о внесению поправок в Конституцию России по запрету на отчуждение российских земель.

Земля – главное богатство, которое есть у народа. Это – наследство, оставленное предыдущими поколениями, и которое необходимо пережать потомкам.

В Молдове, к примеру, помнят слова, сказанные господарем Штефаном Великим.

"Это – не наша земля, эта земля потомков наших потомков".

Мудрый подход к сохранению своих земель и запрету на их отчуждение предпринимают сегодня в Российской Федерации.

Так, президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Поля и холмы Молдовы
© Sputnik / Yana Zaharova
В парламенте внесли изменения в закон о купле и продаже земли

Молдавские эксперты прокомментировали эту инициативу, отметив, что земли должны охраняться государством, а сама попытка их отчуждения должна быть сравнима с нарушением закона.

Как заявил экс-министр государственной безопасности Молдовы Анатолий Плугару, конституционная защита государственных земель звучит современно и своевременно на фоне попыток, предпринятых на протяжении нескольких веков подряд расчленить государство, будь то Российская империя, СССР или современная Россия.

"Это особенно актуально на фоне возрастающей агрессивности восточного фактора в Сибири и на Дальнем Востоке. Вспомним хотя бы вопрос Курильских островов. Тут важно отметить и Крым, по отношению которого Путин не раз высказал свою позицию. Конечно же, россиянам нужно конституционно защитить свою страну, богатую землями и тем, что находится в ее недрах", - заявил Плугару. 
Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
Молдавская земля продолжает хранить память о героях - находка под Леово

В свою очередь министр сельского хозяйства и регионального развития Молдовы Ион Пержу назвал идею сохранения российских государственных земель на уровне конституции "хорошей идеей".

"Земля - добро принадлежащее гражданам и мы знаем, что происходит, когда это добро попадает в руки чужаков", - заявил Пержу.

По мнению молдавского министра, эта идея оправдывает себя, поскольку обеспечивает надежность, дополнительную степень государственной защиты российской территории, хотя она и так защищена прямо или косвенно другими законами РФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Атмосферу Земли пронзил болид, местом падения он выбрал Урал - видео
С Землей сблизится потенциально опасный космический "пришелец" - отчет NASA
В парламенте внесли изменения в закон о купле и продаже земли
Молдавская земля продолжает хранить память о героях - находка под Леово
Теги:
запрет, отчуждение территорий, Россия, земля


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Третий бой прелима. Женская категория до 52 кг. Донна Кель протиd азербайджанки Тунзала Иманлы.
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Бульдог по кличке Соня покоряет скейтпарки Челябинска
Бульдог по кличке Соня покоряет скейтпарки Челябинска
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться