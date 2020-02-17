Земля - главное богатство страны, продавать ее - преступление

В Молдове прокомментировали инициативу о внесению поправок в Конституцию России по запрету на отчуждение российских земель.

Земля – главное богатство, которое есть у народа. Это – наследство, оставленное предыдущими поколениями, и которое необходимо пережать потомкам.

В Молдове, к примеру, помнят слова, сказанные господарем Штефаном Великим.

"Это – не наша земля, эта земля потомков наших потомков".

Мудрый подход к сохранению своих земель и запрету на их отчуждение предпринимают сегодня в Российской Федерации.

Так, президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Молдавские эксперты прокомментировали эту инициативу, отметив, что земли должны охраняться государством, а сама попытка их отчуждения должна быть сравнима с нарушением закона.

Как заявил экс-министр государственной безопасности Молдовы Анатолий Плугару, конституционная защита государственных земель звучит современно и своевременно на фоне попыток, предпринятых на протяжении нескольких веков подряд расчленить государство, будь то Российская империя, СССР или современная Россия.

"Это особенно актуально на фоне возрастающей агрессивности восточного фактора в Сибири и на Дальнем Востоке. Вспомним хотя бы вопрос Курильских островов. Тут важно отметить и Крым, по отношению которого Путин не раз высказал свою позицию. Конечно же, россиянам нужно конституционно защитить свою страну, богатую землями и тем, что находится в ее недрах", - заявил Плугару. © Sputnik / Александр Кряжев Молдавская земля продолжает хранить память о героях - находка под Леово

В свою очередь министр сельского хозяйства и регионального развития Молдовы Ион Пержу назвал идею сохранения российских государственных земель на уровне конституции "хорошей идеей".

"Земля - добро принадлежащее гражданам и мы знаем, что происходит, когда это добро попадает в руки чужаков", - заявил Пержу.

По мнению молдавского министра, эта идея оправдывает себя, поскольку обеспечивает надежность, дополнительную степень государственной защиты российской территории, хотя она и так защищена прямо или косвенно другими законами РФ.

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