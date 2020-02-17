Полное погружение в проекте SputnikPro: представьте себя звездой

В Кишиневе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" провела мастер-класс для журналистов и блогеров в новом модуле проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В понедельник в пресс-центре Sputnik Молдова стартовал новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный актуальным технологиям подачи информации.

Иммерсивный мастер-класс "Новые медиа. Практика интервью" провела в пресс-центре Sputnik Молдова заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

© Sputnik / Miroslav Rotari Наталья Лосева

В неформальном диалоге с экспертом молдавские блогеры и представители прессы изучили на практике методы работы над контентом в эпоху новых медиа, бурного развития цифровых и сетевых коммуникаций и технологий.

© Sputnik / Osmatesco SputnikPro 2020

Жанр интервью в новых медиа иногда называют неэффективным, однако этот формат может быть очень выигрышным при правильном подходе, отметила Лосева. По мнению эксперта, здесь может быть очень полезным знакомство с методами работы над подкастами.

Популярность подкастов у аудитории во многом определяется живой манерой обсуждения, напомнила эксперт. Это хороший пример, как классический "тяжеловесный" жанр интервью можно адаптировать под легкие, актуальные и трогающие слушателя формы.

"Талант подкастера - в том, чтобы уметь обсуждать тему. Для слушателя это может выглядеть интересным кухонным разговором, при том, что автор тщательно готовился к беседе, — считает Лосева. — Тогда слушатель "резонирует" с контентом, и это воспринимается, как полезное и интересное заполнение его времени информацией".

Особенность новых медиа — это перегруженность пользователя информацией, когда конкуренция за аудиторию очень высока, и пользователю приходится выбирать из перенасыщенной ленты новостей те заголовки, на которые стоит обратить внимание. В таких условиях обращенность к слушателю и читателю — неизменный принцип подготовки интервью, подчеркнула медиа-эксперт.

"Интервью вообще - не для журналистов. Это не позирование в стиле "я и великий". Интервью становится эффективным, когда люди видят в разговоре ответы на то, что их тревожит, а не на то, что придумал журналист", — сказала Лосева.

— Когда людей что-то волнует в жизни героя, когда им интересно, как герой рассуждает или оправдывается. Иногда аудитории интересно просто наблюдать за разговором, будто это теннисный матч между героем и журналистом".

Эксперт подчеркнула, что специфика работы цифровых медиа предъявляет свои требования и к работе над интервью. Например, новости с точки зрения привлечения трафика работают лучше, чем большие тексты, это повышает рекламоемкость, увеличивает охват.

"Можно утешать себя чем угодно, но в современном мире любой журналистский жанр должен приносить изданию новую аудиторию", — отметила Лосева.

Среди важнейших показателей эффективности интервью — привлеченный трафик, цитируемость другими СМИ. "Поэтому мы говорим, что интервью должно хорошо разбираться на новости. Любое хорошее интервью работает на привлечение новой и возврат прежней аудитории", — считает эксперт.

В рамках нового модуля SputnikPro Наталья Лосева провела интерактивные тренинги для участников проекта. Разбившись на группы, журналисты в непринужденной и творческой атмосфере совершенствовали навыки интервьюирования звезд эстрады и спортсменов, политиков и общественных деятелей, подготовки новостных текстов и их медиатизации.

Вместе с экспертом журналисты и блогеры из Молдовы с интересом изучили нюансы работы с новостными агрегаторами, адаптации контента к социальным сетям.

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Miroslav Rotari

SputnikPro 2020 © Sputnik / Osmatesco

SputnikPro 2020 © Sputnik / Osmatesco

SputnikPro 2020 © Sputnik / Osmatesco 1 / 13 © Sputnik / Miroslav Rotari SputnikPro 2020

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