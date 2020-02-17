Морарь раздора: прокуратура усомнилась в объективности молдавского суда 

Генеральная прокуратура обратится в судебную инспекцию ВСМ с требованием изучить действия вице-председателя кишиневского суда, касающиеся уголовного дела против Виорела Мораря.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik, Александр Суру. Генеральная прокуратура потребовала перевода уголовного дела против бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря в другую судебную инстанцию.

Как уточнили в ведомстве, вице-председатель кишиневского суда Дорин Дулгиеру назначил судейскую коллегию для рассмотрения уголовного дела в условиях, когда оно уже находилось в производстве у одного из коллег. В ведомстве настаивают на том, что это противоречит действующему законодательству, так как формирование судейской коллегии является эксклюзивным правом председателя суда.

В Генеральной прокуратуре обратили внимание и на другой факт. Двое членов судейской коллегии не были избраны случайном образом, как это предусматривает законодательство, а на основе решения Дулгиеру. В результате, прокуратура намерена обратится в Высшую судебную палату с требованием передать уголовное дело против Мораря другой судебной инстанции.

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"В то же время генеральный прокурор представит Высшему совету магистратуры информацию о проблемах в судебной системе и потребует их немедленного устранения. Ведь прежде всего судьи должны соблюдать законодательство, а затем ожидать от других его соблюдения", - сообщили в ведомстве.

Также Генпрокуратура потребуют от судебной инспекции Высшего совета магистратуры изучить действия вице-председателя кишиневского суда Дорина Дулгиеру, касающиеся уголовного дела против Мораря.

Бывший глава АП решением суда Буюкан переведен 14 февраля под судебный контроль. Судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного ареста на 30 суток. В итоге он был выпущен.

Морарь обвиняется в превышении служебных полномочий, а также в служебном подлоге. Кроме того, ему предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении властью.

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