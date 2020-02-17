Больше граждан Молдовы смогут купить жилье, воспользовавшись льготами

Все без исключения граждане Молдовы, которые не достигли возрастного порога в 50 лет, могут принять участие в государственной программе "Prima Casă" вне зависимости, есть у них уже недвижимость или нет.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Власти Молдовы намерены внести поправки в органический закон №293, касающийся государственной программы "Prima Casă". Об этом на своей персональной страничке в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику.

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Глава кабмина уточнил, что новая редакция закона, которую предстоит принять депутатам, будет отличаться возрастным цензом участников госпрограммы "Prima Casă". Отныне предложено, чтобы покупать жилье на льготных условиях могли все официально трудоустроенные граждане Молдовы в возрасте до 50 лет.

Нынешняя же редакция закона №293 предусматривает, что участниками программы могут быть жители Молдовы от 18 до 45 лет. В действующем нормативном акте также прописано, что первый взнос при приобретении жилья по госпрограмме должен составлять 10% от общей стоимости квартиры или дома.

В поправках к закону правительство республики предложило уменьшить эту сумму до 5%, чтобы больше жителей страны могли обзавестись собственным жильем.

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В то же время, законопроект, предложенный кабмином, предоставляет новые возможности для тех, кто хочет приобрести недвижимость на льготных условиях.

Таким образом, стопроцентные компенсации на покупку недвижимости намерены предоставлять семьям полицейских, медиков и врачей с тремя детьми и более, живущими в сельской местности и в районных центрах.

На покупку квартиры площадью 70 квадратных метров в 2019 году требовалось порядка девяти годовых зарплат, то есть в три раза меньше, чем десять лет назад. В настоящее время страна приближается к показателю в восемь годовых зарплат.

В 2019 году среднемесячный размер заработной платы по экономике составлял шесть тысяч 975 леев.

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