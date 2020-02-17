SputnikPro познакомил Молдову с новыми трендами в медиа-пространстве

Более 40 представителей прессы, блогеров и студентов приняли участие в интерактивных тренингах очередного модуля проекта SputnikPro, темой которых стали подкасты и интервью в новых медиа.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В понедельник в пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе стартовал новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященный актуальным технологиям и новым тенденциям в медиа-индустрии.

Столица Молдовы, впервые в истории этой международной программы, стала площадкой для испытания новых технологий обучения, иммерсивных мастер-классов в режиме полного погружения.

SputnikPro полностью открыт для сотрудничества

В Молдове SputnikPro проходит в третий раз, начиная с мая 2019 года. В этом году агентству Sputnik Молдова исполнится пять лет, и за это время на медийных рынках многое изменилось. Поэтому журналистам, сотрудникам пресс-служб, студентам профильных факультетов вузов Молдовы, без сомнения, интересно познакомиться с новыми трендами в медиа-пространстве, сказала руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова, приветствуя участников проекта.

© Sputnik / Miroslav Rotari Руководитель агентства Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

"В этом году мы решили начать именно с подкастов, потому что это очень актуальный, востребованный формат", — отметила Перекрестова.

Руководитель Sputnik Молдова напомнила, что в 2020 году агентство проводит пятый, юбилейный конкурс для молодых журналистов "Перспектива", в котором будет номинация, ориентированная на подкасты.

"Мы ориентированы на сотрудничество, будем очень рады увидеть репортажи, фотоленты, видео, зарисовки, короткие новостные истории вместе с заявками на участие в нашем конкурсе", — сказала она, пожелав участникам SputnikPro успешной и плодотворной работы.

Творчество и новации на мастер-классах SputnikPro

Более 40 участников проекта получили возможность познакомиться с опытом ведущих медиа-экспертов из России, а в ходе интерактивных тренингов — применить на практике навыки работы в эпоху развития цифрового контента и сетевых технологий.

На время проведения тренингов пресс-центр Sputnik Молдова превратился в импровизированный медиа-хаб, где команды молодых репортеров и блогеров создали мини-редакции. Участники проекта работали с реальными спикерами, "приглашенными звездами".

© Sputnik / Miroslav Rotari Журналисты участвуют в интерактивных тренингах нового модуля SputnikPro.

Разбившись на группы, журналисты в непринужденной и творческой атмосфере совершенствовали навыки интервьюирования и создания подкастов, подготовки новостных текстов и их медиатизации.

Вместе с экспертом журналисты и блогеры из Молдовы с интересом изучили нюансы работы с новостными агрегаторами, адаптации контента к социальным сетям.

Подкасты — как подняться на гребень "третьей волны"

Среди персон, ставших объектами внимания журналистов — известный путешественник, пожарный, организатор поискового отряда. За минимальное время добиться максимальной медиатизации и эффективности контента — эту задачу сотрудники "тренировочных редакций" выполнили успешно.

Жанр подкаста появился сравнительно недавно, но уже успел пережить две эпохи взлета и угасания. С появлением на рынке новых цифровых технологий этот жанр переживает новое возрождение — его "третья волна" обещает быть самой успешной и массовой.

Как создать и развивать эффективный и успешный подкаст, рассказала руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер, которая провела мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение".

Рудицер: рецепт удачного подкаста - усидчивость, диктофон и хорошая тема>>>

Эксперт рассказала о современных технологиях и основных приемах профессионального производства подкастов. Этот медиа-формат быстро набирает популярность в мире, например, по данным ВЦИОМ, подкасты слушает каждый пятый россиянин. Даже если эта статистика несколько опережает реальную ситуацию, тенденция достаточно ясна, сообщила Рудицер. "Тенденция говорит о том, что цифры будут все больше, значит, рынок будет все интереснее", — отметила она.

"Не у каждой истории есть единственное правильное решение. Как показывает практика, иногда люди слушают подкаст, чтобы выискивать мнения, сходные с их точкой зрения, или хотят позлиться и послушать то, с чем они не согласны, но они вряд ли ждут от вас "гуру-мнения", — заметила она.

Рудицер напомнила, что успешный подкаст — это не только технологии и оборудование, но прежде всего чувство аудитории и умение вести с ней диалог.

Эксперт рассказала журналистам и блогерам о тонкостях работы в студии, о методах подбора оборудования для производства подкастов, о способах сотрудничества с рекламодателями, о продвижении контента.

Эффективное интервью в эпоху цифровых медиа

Иммерсивный мастер-класс "Новые медиа. Практика интервью" провела в рамках модуля SputnikPro заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

В неформальном диалоге с экспертом молдавские блогеры и представители прессы изучили на практике методы работы над контентом в эпоху новых медиа, бурного развития цифровых и сетевых коммуникаций и технологий.

© Sputnik / Miroslav Rotari Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Особенность новых медиа — это перегруженность пользователя информацией, когда конкуренция за аудиторию очень высока, и аудитории приходится выбирать из перенасыщенной ленты новостей те заголовки, на которые стоит обратить внимание. В таких условиях обращенность к слушателю и читателю — неизменный принцип подготовки интервью, подчеркнула медиа-эксперт.

"Интервью вообще - не для журналистов. Это не позирование в стиле "я и великий". Интервью становится эффективным, когда люди видят в разговоре ответы на то, что их тревожит, а не на то, что придумал журналист", — сказала Лосева.

Эксперт подчеркнула, что специфика работы цифровых медиа предъявляет свои требования и к работе над интервью. Например, новости с точки зрения привлечения трафика работают лучше, чем большие тексты, это повышает рекламоемкость, увеличивает охват.

Среди важнейших показателей эффективности интервью — привлеченный трафик, цитируемость другими СМИ. "Поэтому мы говорим, что интервью должно хорошо разбираться на новости. Любое хорошее интервью работает на привлечение новой и возврат прежней аудитории", — считает эксперт.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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