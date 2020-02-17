Жесткое заявление вице-примара Кишинева - как он охарактеризовал столицу

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Кишинев стал жертвой бесхозяйственности и попустительского отношения тех, кто им руководил более десятилетия. Некогда красивый и современный город ветшал в то время, как апологеты либеральных и унионистских идей занимались в примэрии (мэрии) не прямым своим делом, а разводили склоки и словесные баталии на геополитические темы. Об этом в беседах с журналистами говорят многие жители столицы.

Как результат - та картина, которую мы видим сегодня. Вице-примар столицы Виктор Киронда охарактеризовал город, решением проблем которого долгое время никто не занимался, как "большое село с троллейбусами".

По мнению представителя столичной администрации, в течение многих лет в городе каждый занимался тем, что ему заблагорассудится, а отчеты от лиц, которые были ответственны за решение повседневных проблем, более напоминают "ссылки с фронтов". Киронда возмутился тем, как управляли столицей в последнее десятилетие. © Sputnik / Yana Zaharova Румынские урбанисты помогут Кишиневу в реализации генплана

"Как так получилось, что в этом городе все своевольничают? Тысячи пристроек, гаражей, брошенных машин, незаконных ограждений, незаконно занятых земельных участков. Такого не должно происходить в городе. Как так случилось, что вы сейчас узнали, что делается в ваших секторах? Или эта информация не была известна и только сейчас стала достоянием общественности?", - решил уточнить Киронда.

Вице-примар выделил преторам секторов столицы месяц на наведение порядка. В довольно ультимативной форме Киронда потребовал продолжить снос построек в Кишиневе, возведенных незаконно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK