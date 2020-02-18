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В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода Мезон на Рышкановке

В Кишиневе появился новый парк: отдых там - одно удовольствие

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200218/29235475/v-kishineve-poyavilsya-novyy-park-otdykh-tam-odno-udovolstvie.html

В столичном секторе Рышкановка завершены работы по оборудованию новой зоны отдыха для жителей столицы, примэрия приготовила для них небольшие, но приятные сюрпризы.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Молдавскую столицу всегда оправданно называли городом-садом. Солнечный город, где небесное светило весной и летом не скупится на тепло, не может жить по-другому, ему нужна тень. Вероятно, и это учел великий архитектор и уроженец Кишинева Щусев, когда создавал план восстановления главного города республики после Великой Отечественной войны. 

Кишинев богат своими парками и лесными зонами, отдых в которых стал излюбленным занятием горожан в выходные дни. Однако за несколько десятилетий, в которые мало кто уделял внимание поддержанию порядка в столичных парках и скверах, они пришли в запущенное состояние. И сейчас столичные власти вплотную взялись за их реабилитацию. 

В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода Мезон на Рышкановке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода "Мезон" на Рышкановке

У кишиневцев появилось еще одно место для отдыха - завершены работы по обустройству сквера "Мезон" на Московском проспекте в секторе Рышкановка. Работы стартовали еще в августе 2019 года.

Были реабилитированы пешеходные аллеи, оборудовано декоративное освещение, установлены скамейки и мусорные урны. Стоимость работ составила 3,3 миллиона леев, средства были выделены из муниципального бюджета.

В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода Мезон на Рышкановке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода "Мезон" на Рышкановке

Сейчас парк - идеальное место для отдыха в выходные дни. Там изготовлены парковые скульптуры из живых растений. А "охраняет" новый парк железный стражник, который установлен на одной из аллей. 

В текущем году для реализации проектов благоустройства общественных мест на каждый сектор из муниципального бюджета было предусмотрено по 5 миллионов леев.

В этом году муниципалитет намерен восстановить парк Alunelul в секторе Буюканы, сквер на улице Букурией. На Рышкановке столичные власти намереваются восстановить парк по улице Мирон Костин, на Чеканах - придать былой облик пешеходной аллее по улице Мирча чел Бэтрын.

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Теги:
Рышкановка, парк, Кишинев


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