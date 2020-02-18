Пропадет ли неприятный запах в Кишиневе - заявление Apă-Canal

Российские специалисты попробует помочь Кишиневу решить проблему со зловонием в городе. Для этой цели они проведут экспертизу очистных сооружений.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Группа российских специалистов проведут техническую экспертизу на станции очистных сооружений в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Apă Canal.

Директор предприятия Анатолий Ликий обсудил проблему Кишинева со специалистами Института по проектированию городских сооружений "Ленгипроинжпроект" из Санкт-Петербурга. Ранее в российском городе столкнулись с такой же проблемой, и специалисты смогли найти оптимальное решение.

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Делегация российских специалистов проанализирует ситуацию в Кишиневе и техническое состояние очистных сооружений города, где на данный момент проходят реабилитационные работы.

Ранее представители Apă Canal провели ряд неожиданных визитов с проверкой в офисы нескольких экономических агентов и взяли пробы сточных вод.

Как показали исследования, проведенные в лабораториях Института химии Академии наук Молдовы, причиной появления белого цвета сточных вод, вызывающего невыносимый запах, является высокая концентрация сероводорода, а также сульфидов.

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