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очистные сооружения

Пропадет ли неприятный запах в Кишиневе - заявление Apă-Canal

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200218/29238301/rpopadet-li-nepriyatnyy-zapakh-v-kishineve-zayavlenie-apa-canal.html

Российские специалисты попробует помочь Кишиневу решить проблему со зловонием в городе. Для этой цели они проведут экспертизу очистных сооружений.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Группа российских специалистов проведут техническую экспертизу на станции очистных сооружений в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Apă Canal.

Очистные сооружения, архивное фото.
© Sputnik / Илья Питалев
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Директор предприятия Анатолий Ликий обсудил проблему Кишинева со специалистами Института по проектированию городских сооружений "Ленгипроинжпроект" из Санкт-Петербурга. Ранее в российском городе столкнулись с такой же проблемой, и специалисты смогли найти оптимальное решение.

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Делегация российских специалистов проанализирует ситуацию в Кишиневе и техническое состояние очистных сооружений города, где на данный момент проходят реабилитационные работы.

Ранее представители Apă Canal провели ряд неожиданных визитов с проверкой в офисы нескольких экономических агентов и взяли пробы сточных вод.

Как показали исследования, проведенные в лабораториях Института химии Академии наук Молдовы, причиной появления белого цвета сточных вод, вызывающего невыносимый запах, является высокая концентрация сероводорода, а также сульфидов.

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