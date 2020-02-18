Жестокое убийство в Вулканештах: виновник получил длительный срок

Житель Вулканешт вместе с тремя друзьями за одну ночь совершил несколько тяжких преступлений. На утро злоумышленники попытались скрыть следы.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Житель Вулканешт получил 22 года тюрьмы и штраф в 50 тысяч леев. Также его обяжут оплатить государству юридические расходы в размере 24 тысяч леев, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, прокуратура АТО Гагаузия в Вулканештах направила дело в суд, после того, как прокуроры доказали вину мужчины по четырем статьям. Речь идет о похищении человека, убийстве, нелегальном пересечении границы и хулиганстве.

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Как сообщает следствие, все произошло в апреле 2015 года в Вулканештах. Фигурант дела вместе с еще тремя подельниками избил мужчину, с которым они выпивали. Жертву били металлической цепью и ломом.

"Затем злоумышленники в багажнике вывезли избитого за город и подожгли его заживо, останки выбросили в колодец", - говорится в материалах следствия.

Сразу после преступления фигурант покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Летом прошлого года его задержали в Украине, а затем экстрадировали в Молдову.

Другие соучастники преступления были арестованы почти сразу после тех событий. Их приговорили к 22, 23 и 24 годам тюрьмы.

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