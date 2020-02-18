Додон принимает поздравления: что ему пожелали Путин, Лукашенко и Токаев

Президент Молдовы Игорь Додон отмечает во вторник, 18 февраля, 45-летие. Получать поздравления он начал с самого утра.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Одним из первых праздничное послание президент Молдовы Игорь Додон получил от российского лидера Владимира Путина.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего 45-летия. В России ценят ваши усилия, направленные на укрепление отношений между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - сказано в послании, адресованного Путиным Додону.

Текст поздравления опубликовала в Facebook главный консультант президентской пресс-службы Кармена Стерпу. Путин пожелал Додону крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - отмечено в поздравлении со стороны российского лидера.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Текст поздравления со стороны президента России Владимира Путина главе РМ Игорю Додону

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что высоко ценит личный вклад президента Молдовы в развитие двустороннего парламентского сотрудничества.

"В Совете Федерации Вас знают как сторонника укрепления двусторонних связей между нашими государствами и высоко ценят Ваш личный вклад в развитие парламентского сотрудничества", - сказано в тексте поздравления, адресованного со стороны Матвиенко президенту Молдовы.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Текст поздравления со стороны председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главе РМ Игорю Додону

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пожелал Игорю Додону доброго здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всех начинаний.

"В Беларуси вас знают как успешного политика и дальновидного государственного деятеля", - отметил белорусский лидер, обратив внимание на значительный вклад президента Молдовы в развитие страны, укрепление ее позиций на международной арене, углубление многопланового взаимодействия с Беларусью.

Лукашенко подтвердил готовность к продолжению доверительного диалога и совместной работы по расширению традиционно дружественных связей между народами двух стран, сказано в пресс-релизе на официальном сайте президента Республики Беларусь.

Казахский лидер Касым-Жомар Токаев пожелал Игорю Додону "благополучия и успехов в ответственной деятельности на благо народа Молдовы".

По его мнению, под руководством Додона "Молдова вступила на путь важнейших преобразований, направленных на политическую и социально-экономическую модернизацию страны".

"Уверен, благодаря нашим совместным усилиям, казахстанско-молдавские отношения, традиционно связанные узами дружбы и взаимного уважения, будут и впредь динамично развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказано в тексте поздравления, адресованного со стороны Токаева главе РМ.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Текст поздравительного послания со стороны лидера Казахстана Касыма-Жомара Токаева президенту РМ Игорю Додону

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий также обратил внимание на то, что Молдова добилась значительных успехов в политическом экономическом и социальном развитии, существенно расширили международные контакты, упрочила свою роль в решении актуальных вопросов общемировой и региональной повестки дня.

"Парламентарии СНГ знают Вас как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в активизацию интеграционных процессов на пространстве Содружества и уделяющего особое внимание укреплению стратегического партнерства и дружеских отношений государств-участников СНГ", - отметил Кобицкий.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Текст поздравления со стороны генсека Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого главе РМ Игорю Додону

В поздравительном послании председателя КНР Си Цзиньпина сказано, что за последние годы китайско-молдавские отношения претерпели последовательное и стабильное развитие, взаимодействие в многочисленных областях постоянно углублялось, а перспективы сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" становятся грандиозными.

"Пользуясь случаем, выражаю высокую оценку отношениям между нашими странами и желаю приложить усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, чтобы достичь практических результатов.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Текст поздравления со стороны председателя КНР Си Цзиньпина главе РМ Игорю Додону

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная в поздравлении к президенту выразила уважение и благодарность за прекрасное и продуктивное сотрудничество на протяжении многих лет. Председатель высшего законодательного органа убеждена, что Игорь Додон – "надежный коллега и настоящий друг".

"Желаю вам, уважаемый господин президент, дальнейших успехов в выполнении важной и ответственной деятельности в интересах народа Молдовы. Заверяю вас в нашей полной поддержке усилий по созданию процветающего правового государства, в котором граждане будут жить в безопасности и благополучии", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан также поздравил главу республики с 45-летием. "Желаю вам крепкого здоровья. Пусть ваши близкие всегда будут рядом с вами. Больших достижений в дальнейшем и успехов в реализации проектов", - написал Чебан в Facebook.

Несколько фактов о президенте Молдовы

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. Он окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской экономической академии и факультет экономического права Международного института менеджмента. В 2002 году Додон получил степень доктора экономических наук.

С 2003 по 2005 год он занимал посты в Экспертном совете при Национальной комиссии по ценным бумагам, ООО "Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei", Биржевом комитете, а также возглавлял АО "Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei".

В 2005 году Додон был назначен вице-министром экономики и торговли, затем министром экономики и торговли, первым вице-министром.

В 2009-м стал депутатом парламента страны. В 2011 году возглавил Партию социалистов Республики Молдова, а осенью 2016 года был избран президентом Республики Молдова, получив во втором туре более 52% голосов избирателей.

Также Игорь Додон являлся учредителем Общественной ассоциации "Люблю Молдову" и Благотворительного фонда “Soluţia“.

Глава государства женат, у него с женой, Галиной Додон, трое детей.

Игорь Додон возглавляет рейтинги доверия в социологических опросах в Молдове.

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