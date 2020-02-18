Скандал со счетами за отопление в Кишиневе набирает обороты: что ждет горожан

Глава республики заявил о необходимости проверки ситуации со счетами по оплате отопления и пригрозил руководству компании-монополиста "Термоэлектрика" увольнениями.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поручил провести тщательный анализ ситуации со счетами за отопление, которые получили жители Кишинева в январе.

"В связи с сотнями обращений жителей Кишинева, которые проявляют недовольство полученными за январь счетами по оплате отопления, я созвал сегодня рабочее заседание с представителями компании "Термоэлектрика", столичной мэрии и компании "Молдовагаз" для прояснения ситуации", - написал Додон в своем Telegram канале.

Глава республики отметил, что в условиях аномально теплой зимы и отсутствия роста тарифов на газ выглядит очень странным, почему люди должны платить больше за тепловую энергию.

"Поручил провести тщательный анализ сложившейся ситуации. Меня заверили, что счета за февраль будут на 25-30% ниже, чем в прошлом году и в нынешнем январе. Предупредил ответственных лиц, что в противном случае руководство "Термоэлектрики" будет отстранено от должности", - подчеркнул президент.

Ранее в соцсетях были опубликованы фото январских платежек за отопление. Многие кишиневцы выразили возмущение по поводу больших цифр в квитанциях. Компания Termoelectrica выступила с заявлением, разъяснив, что же произошло.

"Учитывая, что в январе 2020 года расчетный период составлял в среднем 32-36 дней, а в январе 2019 года 29 дней, то средний расчет за 31 календарный день показал, что фактически потребление тепловой энергии в нынешнем январе в среднем ниже примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ", - отметил монополист.

В "Термоэлектрике" заявили, что расчетный период не совпадает с календарным месяцем, а дни выставления счетов являются переменными в зависимости от даты считывания показаний счетчиков потребления тепловой энергии.

Для получения подробных консультаций по вопросам выставления счетов всем заявителям рекомендуется позвонить в call-центр Infobon по телефону 022 436 516 или обращаться в справочную "Термоэлектрики" по номеру 1300 или 022 447 447.

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