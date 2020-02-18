Молдавским депутатам урежут зарплаты

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik, Александр Суру. Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила законопроект о внесении поправок в Закон о государственном бюджете на 2020 год. Изменения предусматривают снижение заработных плат народных избранников.

"Речь идет возврате ставки в тысячу леев для расчета зарплаты депутатов. До этого было тысячу леев, а с утверждением Закона о бюджете, за который мы все дружно проголосовали, ставка возросла до тысячи трехсот леев", - заявил депутат-социалист Владимир Односталко.

Кроме того, члены юркомиссии предложили дополнение к поправкам, в частности заменить лексему "депутат" на "должностные лица в парламенте".

Комментируя предлагаемые изменения к Закону о госбюджете, депутат Влад Бэтрынча уточнил во время брифинга, что сокращение зарплат коснется исключительно депутатов.

Тем временем, в пояснительной записке сказано, что его цель закона заключается в устранении разрыва между размером заработных плат народных избранников и работниками различных государственных учреждений.

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"Внедрение соответствующих поправок не требует дополнительных затрат, а, напротив, внесение изменений в Закон о государственном бюджете на 2020 год является своевременным и позволит перенаправить средства в другие отрасли", - гласит текст пояснительной записки.

Ранее о том, что народным избранникам были повышены зарплаты на несколько тысяч леев заявил депутат блока ACUM. Этот факт раскритиковал и глава государства Игорь Додон. В итоге депутаты-социалисты выступили с инициативой о снижение зарплаты до уровня 2018 года.

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