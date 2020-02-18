Карантин на Diamond Princess завершается: как будут сходить на берег пассажиры

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Приблизительно пять сотен человек 19 февраля сойдут на берег с судна Diamond Princess, которое оказалось на карантине в Японии после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус нового типа. Об этом пишет агентство Киодо, цитирующее министерство здравоохранения этой страны.

Сообщается, что в первую очередь на берег сойдут пассажиры пожилого возраста, у которых не выявлен коронавирус.

​Круизное судно c 3 февраля встало на рейд японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у сошедшего в Гонконге пассажира нашли коронавирус. Тогда же был введен карантин на судне, который завершится с 19 февраля. Полностью все пассажиры, которые не заражены новым коронавирусом, должны покинуть Diamond Princess к 21 февраля.

Всего на борту были 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе трое граждан Молдовы – двое мужчин и женщина. У двоих из них также есть румынское гражданство.

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На сегодняшний день на судне коронавирус обнаружен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов. Это показали проведенные медиками тесты.

Ранее в министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщали, что граждане Молдовы не больны, а состояние их здоровья хорошее.

Как уточняли во внешнеполитическом ведомстве, диппредставительство Молдовы в Японии находится в постоянном контакте с гражданами страны и предоставляет консультации по номеру экстренной помощи + 810 80 8850 7372.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.

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