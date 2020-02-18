Невероятная история: житель Молдовы победил рак и развил уникальный бизнес

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Хотел поправить здоровье, а в итоге начал собственный бизнес. Когда у жителя Фалештского района Иона Лозонского обнаружили онкологическое заболевание, он и не предполагал, что вскоре откроет ослиную ферму. Упрямые животные дают самое ценное молоко в мире, которое содержит большое количество полезных жиров. Его Иону прописал врач.

© Sputnik / В Фалештском районе действует единственная в Молдове ослиная ферма

Как все начиналось

Сначала в поисках ослиного молока наш герой отправился в румынские Карпаты. В горах он нашел ферму, где продают редкий продукт, однако регулярно ездить за ним так далеко у Иона не было ни времени, ни возможности. Тогда мужчина решил купить этих животных в самой Молдове. Приобрел двух ослиц с расчетом, что их молока хватит для личного потребления. Потом дал объявление на сайте. Оказалось, что в Молдове есть желающие приобрести лечебный продукт. Пока Ион развивал мини-бизнес, ему удалось победить онкозаболевание.

"Это все пять лет назад началось. Регулярно пил ослиное молоко, и теперь я здоров. Могу даже вина выпить – стакан или два", - пошутил Лозонский.

Крутой нрав

Теперь уже к нему приезжают покупатели из приграничных румынских городов. Литр молока ослицы фермер продает по 400 леев. Фасует его в маленькие бутылки по 200 граммов, чтобы покупателям не было слишком накладно. Говорит, что мог бы сбавить цену, но пока ослиное молоко не приобрело популярность у молдаван.

В хозяйстве Иона 15 ослиц. Он их шутливо называет "мадам". Каждая из этих "мадамочек" дает от пятисот граммов до полутора литров молока в день. Это в разы меньше, чем дает обычная корова. Чтобы получить молоко, надо приспособиться к их нраву. Ослы славятся своим упрямством, но это, похоже, не беспокоит Лозонского.

"Есть самец по кличке Мирча. У него характер покладистый, он меня укусил всего два раза. Есть девочки – Фрунза и Габриела – они, в принципе, послушные. У ослов свой характер. Надо быть внимательным, чтобы не укусили", - рассказал собеседник.

Панацея от всех болезней

Со всеми особенностями ослиного характера Лозонский справляется сам, без помощников. Сам же за ними и ухаживает - кормит, убирает в загоне, следит за здоровьем. Мини-ферма построена таким образом, чтобы полезное молоко можно было получать круглый год, вне зависимости от сезона.

Ослиное молоко по составу очень близко к человеческому. Поэтому его рекомендуют давать детям. Этот продукт содержит большое количество протеинов, липидов, молочной кислоты. Также оно богато витаминами A, C, E и D. Ослиное молоко рекомендуют людям, страдающим от остеопороза. Еще оно может помочь при лечении заболеваний легких, верхних дыхательных путей, в том числе хронических недугов. Свойства продукта также оценили косметологи - молоко улучшает состояние кожи.

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