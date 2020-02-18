CNAS полностью рассчиталась с получателями социальных пособий

В Нацкассе соцстраха подчеркнули, что в конце каждого месяца не востребованные получателями деньги возвращаются на соответствующий счет и включаются в платеж в следующем месяце.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Все социальные ежемесячные пособия на общую сумму около 383 миллионов леев полностью перечислены получателям, включая выплаты семьям с детьми, сообщили в Национальной кассе социального страхования (CNAS).

В том числе на выплату пособия по беременности и родам было переведено 52,8 миллиона леев для тысячи 972 бенефициаров, а на пособие по отцовству - 1,8 миллиона леев для 368 получателей.

Сумма единовременных пособий на рождение ребенка составила 24,6 миллиона леев, которые предназначены для 3 тысяч 72 получателей. А на ежемесячное пособие по воспитанию ребенка в возрасте до трех лет было перечислено 89,2 миллиона леев для 47 тысяч 248 человек.

В то же время были осуществлены трансферты для других видов социальных пособий, компенсаций, социальной помощи, пособий по безработице, помощи в холодный период года.

В Национальной кассе социального страхования напомнили, что в конце каждого месяца не востребованные получателями деньги возвращаются на соответствующий счет и включаются в платеж в следующем месяце.

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