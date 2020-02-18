Дипломы об образовании, полученные за границей, будут признавать в Молдове

Диплом об образовании, полученный за границей, будет признан и в Республике Молдова. Во вторник утвердили Регламент о признании иностранных документов об образовании.

КИШИНЕВ, 18 фев -Spunik. Дипломы или аттестаты молдавских и иностранных граждан, полученные в других странах, будут признавать в Республике Молдова. Так решили в министерстве образования, культуры и исследований, утвердив Регламент о признании иностранных документов об образовании.

Как отметили в ведомстве, благодаря новым правилам жителям Молдовы станет проще вернуться из-за границы, продолжить обучение и в дальнейшем устроиться на работу.

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Помимо этого, документ должен поспособствовать расширению автономии учебных заведений и местных органов образования, подтолкнуть их к разработке новой программы привлечения молодых людей к учебе. Кроме того, все это должно повысить ответственность образовательных учреждений.

Регламент коснется тех, кто учился в странах-участницах Лиссабонской конвенции, которую разработали в Совете Европы и ЮНЕСКО в 1997 году.

В документе сказано, что квалификации, полученные в одной стране-участнице конвенции, будут гарантировано признавать в других странах, подписавших документ. В этом списке - почти все страны Европы и некоторые азиатские государства.

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