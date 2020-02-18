21:13 18 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.13
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Магистры.

Дипломы об образовании, полученные за границей, будут признавать в Молдове

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200218/29246415/diplomy-ob-obrazovanii-poluchennye-za-granitsey-budut-priznavat-v-moldove.html

Диплом об образовании, полученный за границей, будет признан и в Республике Молдова. Во вторник утвердили Регламент о признании иностранных документов об образовании.

КИШИНЕВ, 18 фев -Spunik. Дипломы или аттестаты молдавских и иностранных граждан, полученные в других странах, будут признавать в Республике Молдова. Так решили в министерстве образования, культуры и исследований, утвердив Регламент о признании иностранных документов об образовании.

Как отметили в ведомстве, благодаря новым правилам жителям Молдовы станет проще вернуться из-за границы, продолжить обучение и в дальнейшем устроиться на работу.

Высшее образование в России для молдавских абитуриентов>>>

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Некоторые школьники и студенты будут получать пособие даже на каникулах
Помимо этого, документ должен поспособствовать расширению автономии учебных заведений и местных органов образования, подтолкнуть их к разработке новой программы привлечения молодых людей к учебе. Кроме того, все это должно повысить ответственность образовательных учреждений.

Регламент коснется тех, кто учился в странах-участницах Лиссабонской конвенции, которую разработали в Совете Европы и ЮНЕСКО в 1997 году.

В документе сказано, что квалификации, полученные в одной стране-участнице конвенции, будут гарантировано признавать в других странах, подписавших документ. В этом списке - почти все страны Европы и некоторые азиатские государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Михэеш: учащиеся должны иметь возможность получать образование на родном языке
Высшее образование в России — бесплатно и престижно
Сколько молдаван с высшим образованием не могут трудоустроиться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
SputnikPro 2020
SputnikPro: как создавать успешные подкасты и интервью
Впервые на SputnikPro: Кишинев стал площадкой уникального практикума
Впервые на SputnikPro: Кишинев стал площадкой уникального практикума
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться