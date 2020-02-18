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Пятилетний план: Всемирный банк поддержит высшее образование в Молдове

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200218/29246924/pyatiletniy-plan-vsemirniy-bank-podderzhit-vysshee-obrazovanie-v-rm.html

План предполагается реализовать в течение 2020-2025 годов, он будет профинансирован из кредитных ресурсов Международной ассоциации развития на сумму 35,7 миллиона ​​евро.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Представители правительства Молдовы и Международная ассоциация развития (MAP), входящая в группу Всемирного банка, провели переговоры о финансировании пятилетнего плана по развитию высшего образования в нашей стране.

Задача проекта "Высшее образование в Молдове" — повысить востребованность выпускников вузов на рынке труда. Стратегическими направлениями проекта станет развитие таких сегментов образования, как педагогика, инженерия, информационные технологии, медицина.

Магистры.
© Sputnik / Олег Ласточкин
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План предполагается реализовать в течение 2020-2025 годов, он будет профинансирован из кредитных ресурсов МАР на сумму 35,7 миллиона ​​евро.

Концепция проекта предусматривает разработку конкретной программы действий, которую внедрят в вузах и колледжах Молдовы. Бенефициарами станут государственные высшие учебные заведения и колледжи.

Соответствующее соглашение может быть утверждено уже в марте 2020 года на заседании Исполнительного совета Всемирного банка, сообщили в министерстве финансов республики.

Проект "Высшее образование в Молдове" включен в закон о государственном бюджете на 2020 год.

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Теги:
Всемирный банк, высшее образование


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