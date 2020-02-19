Войку: приоритетная цель МВД - повышение доверия людей к полиции

В заседании коллегии МВД приняли участие премьер-министр Ион Кику, руководство и сотрудники ведомства, а также представители подведомственных учреждений.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Во вторник, 18 февраля, состоялось заседании коллегии Министерства внутренних дел Республики Молдова. В нем приняли участие министр МВД Павел Войку, руководство и сотрудники ведомства, а также представители подчиненных учреждений. В заседании принял участие и председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан.

В представленном докладе глава МВД Павел Войку проинформировал о результатах деятельности госучреждения в 2019 году и приоритетах на 2020 год.

По его словам, в 2019 году команда МВД и подведомственные ему учреждения были сосредоточены на актуализации национальных норм и их гармонизации с европейскими директивами, укреплении потенциала ведомства и его подразделений, повышении эффективности деятельности, борьбе и предотвращении коррупции.

Сейчас приоритетными целями ведомства является повышение доверия людей к полиции и улучшение общественного порядка.

Отметил Войку и проблемы, с которыми сталкивается министерство.

Министр заявил, что только 30 полицейских участков страны из действующих 173 соответствуют нормам, установленным в этой области.

"Из бюджета МВД мы отремонтируем еще 20 полицейских участков (мебель, компьютеры). Планируем, чтобы в первом квартале или максимум до апреля у всех сотрудников полиции были компьютеры", - подчеркнул он.

Согласно данным, озвученным Войку, на ремонт 20 участков будет потрачено более 20 миллионов леев - средств американских граждан.

В то же время, министр обсудил с представителями органов местного публичного управления обеспечение минимальных условий органам правопорядка, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

Рассказал он и об управлении государственной границей, отметив, что в 2019 году около 10,37 миллионов человек пересекли границу при въезде в Молдову и 10,39 миллионов человек при выезде из страны.

Государственный секретарь МВД Януш Ерхан сообщил премьер-министру, что план действий МВД на 2019 год был реализован на 74%.

Глава кабмина Ион Кику поблагодарил полицейских за их работу и преданность и призвал руководителей МВД и подведомственных учреждений способствовать укреплению доверия к будущему Республики Молдова, особенно среди молодежи.

„2019 год был полон политических потрясений и необходимо оценить ваши заслуги в поддержании общественного порядка. Вы, люди в погонах, продвигаете безопасность, солидарность и уверенность в завтрашнем дне. Ваша роль в воспитании молодого поколения имеет первостепенное значение", - обратился он к органам правопорядка.

Также Кику заявил о необходимости борьбы с ошибочным восприятием абсолютной зависимости публичного бюджета от внешней помощи, которая составила всего 2,4% от общего объема расходов Республики Молдова.

Глава кабмина призвал руководство МВД сосредоточить внимание на патриотическом воспитании и определить формы и возможности действий в этом направлении.

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