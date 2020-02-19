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Лаборатория

В Молдову поступили тест-системы для выявления коронавируcа

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200219/29250883/v-moldovu-postupili-testy-na-koronavirus-gde-ikh-mozhno-proyti.html

Теперь коронавирус смогут диагностировать и в Молдове, благодаря поступлению специальных тестов , сообщили специалисты.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В Молдову из Германии поступили тест-системы, с помощью которых можно диагностировать новый коронавирус. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

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© AFP 2019 / GUILLAUME SOUVANT
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Как отметили в агентстве, тест-системы апробируют на пациентах кишиневской клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ, у которых будет подозрение на "уханьскую пневмонию".

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, собранные пробы будут направлять в вирусологическую лабораторию НАОЗ.

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"Мы будем набирать анализы и обследовать пациента. Дальше остальное делаем не мы, тесты и изучение будет происходить в лаборатории", - уточнила Кирьякова.

Именно в лаборатории будут храниться в особых условиях тест-системы для выявления наличия у человека коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Эта лаборатория является частью Европейской сети лабораторий по диагностике гриппа и других вирусов, аккредитованной Всемирной организацией здравоохранения. Лаборатория располагает необходимым оборудованием и специалистами для выявления коронавируса.

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