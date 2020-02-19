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Высший совет магистратуры Consiliul Superior al Magistraturii

Боля: семь кандидатов претендуют на членство в ВСМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200219/29253272/Bolya-sem-kandidatov-pretenduyut-na-chlenstvo-v-VSM.html

Очередь на замещение вакантных должностей в ВСМ может еще пополнится – приём документов завершится только в среду вечером.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik, Александр Суру. Семь кандидатов подали документы для замещения четырех вакантных должностей в составе Высшего совета магистратуры (ВСМ). Об этом, в среду, в ходе брифинга заявил председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля.

Vasile Bolea
© Sputnik / Osmatesco
Депутат Василе Боля сообщил, что семь кандидатов подали документы для замещения четырех вакантных должностей в ВСМ
"Сегодня, 19 февраля, последний день подачи документов для замещения должностей в составе Высшего совета магистратуры. К настоящему моменту подали документы семь претенденто", - заявил Боля.

В четверг, по словам депутата, будет опубликован список всех претендентов, кандидатуры которых будут вынесены на обсуждение.

"После этого мы примем решение о том, кто будет допущен к конкурсу", - заключил парламентарий. 

Конкурс по отбору кандидатов на членство в ВСМ, напомним, был объявлен парламентской юркомиссией 5 февраля. Условия отбора следующие: кандидат должен быть гражданином Молдовы, обладать научно-педагогическим опыт сроком не менее пяти лет, а также безупречной репутацией.

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