Российский бизнесмен Гончаренко - уже не концессионер Кишиневского аэропорта

Заявление совладельца акций было опубликовано на официальной странице предприятия "Международный аэропорт Кишинева" в Facebook.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Российский бизнесмен Андрей Гончаренко заявил, что отказывается от акций компании Avia Invest. Это заявление опубликовано на официальной странице аэропорта в Facebook.

Гончаренко рассказал, что в декабре 2019 года ему поступило предложение стать акционером компании, взявшей в концессию Кишиневский аэропорт, которое он принял, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива.

"Однако в свете планов властей создать общенациональную компанию "Аэропорты Молдовы" такие намерения утратили актуальность", - говорится в сообщении бизнесмена.

В своем послании Гончаренко подчеркнул, что до момента осуществления продажи доли будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями и народом Республики Молдова.

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Помимо этого, бизнесмен выразил готовность инвестировать средства в другие перспективные проекты Молдовы.

Что происходит вокруг концессии на аэропорт Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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