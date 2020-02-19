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Здание склада, горевшего на улице Заводская в Кишиневе, архивное фото.

Чеканы избавят от транспортного коллапса - начался снос многоэтажного здания

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200219/29256062/chekany-izbavlyayut-ot-transportnogo-kollapsa-snosyat-dazhe-chast-zdaniya.html

На одной из улиц в столичном секторе Чеканы столичная примэрия прибегла к экстренным мерам, чтобы облегчить автолюбителям проезд, который ране был затруднен из-за аварийного здания, пострадавшего после пожара в 2016 году.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Для улучшения дорожного движения до конца февраля в секторе Чеканы будет разблокирован участок улицы Подул Ыналт на отрезке от улицы Узинелор до улицы Отоваска, возле аварийного здания склада, в котором в 2016 году произошел страшный пожар. Проезд был запрещен в связи с повышенной опасностью обрушения верхних этажей здания.

 

К такому решение администрацию столицы подтолкнули обращения кишиневцев, которые высказывали недовольство невозможностью выезда по улице Подул Ыналт, закрытого после огненного происшествия в пятиэтажном складском помещении.

Генеральный примар муниципия Кишинев распорядился в сжатые сроки решить проблему, в среду строительная техника начала демонтаж четвертого и пятого этажей здания.

По его словам, первоначально на место выехали специалисты и проанализировали ситуацию, после чего начались работы. 

"В настоящее время продолжается снос четвертого и пятого уровней здания, демонтаж балок, кровли и кладки с этих двух этажей. Расходы несет экономический агент", - написал мэр Кишинева в среду на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Ион Чебан, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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По мнению столичного градоначальника, каждый экономический агент, ведущий коммерческую деятельность в столице, должен нести ответственность за свое имущество.

В ноябре 2016 года пожарные более 27 часов локализовывали возгорание на складе в Кишиневе по улице Узинелор, 9. Тогда следователи озвучили 4 версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил безопасности при использовании бытовой техники и невнимательность при использовании открытого огня.

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Теги:
решение, проблема, пробки, транспорт, Чеканы


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