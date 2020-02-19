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Врач в больнице, архивное фото.

Кризис кадров: правительство увеличивает подъемные для молодых врачей

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200219/29256136/krizis-kadrov-pravitelstvo-uvelichivaet-podemnye-dlya-molodykh-vrachey.html

В некоторых районах складывается катастрофическая ситуация: на 10 тысяч населения приходится 2-3 медика. В министерстве признают, что меры по привлечению молодых врачей в сельскую местность, предпринятые до сих пор, не принесли должного эффекта.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Правительство увеличит подъемные для молодых врачей. Размер единовременного пособия для выпускников медицинского университета возрастет с 45 тысяч леев до 120 тысяч. Единовременное пособие для младшего медицинского персонала увеличится с 36 тысяч до 96-ти. Соответствующие поправки в законодательство приняты правительством на очередном заседании в среду.

Сельский дом
© Sputnik / Павел Лисицын
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В Минздраве признали, что сегодня Молдова столкнулась с острым кризисом кадров в медицине. По данным ведомства, на 10 тысяч жителей сегодня приходится 27 врачей. Однако их географическое распределение неравномерно. Иными словами именно в сельской местности ощущается острая нехватка врачей.

В некоторых районах ситуация катастрофическая: на 10 тысяч населения приходится 2-3 специалиста. В министерстве признают, что меры по привлечению молодых врачей в сельскую местность, предпринятые до сих пор, не принесли должного эффекта и не смогли предотвратить массовый исход из системы молдавского здравоохранения. И это при том, что в 2019 году за счет государства медицинское образование получили 479 выпускников.

Согласно новым поправкам, на финансовую поддержку могут рассчитывать, как студенты-бюджетники, так и те, кто за собственный счет оплатил учебу в медицинском университете.

Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, пособия будут выплачены поэтапно тремя равными траншами.

На выплату подъемных в 2020 году в государственном бюджете предусмотрено более 48 миллионов леев. В свою очередь, руководители медицинских учреждений должны своевременно оповещать Минздрав о случаях преждевременного прекращения трудовых контрактов с молодыми специалистами.

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