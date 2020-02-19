Кризис кадров: правительство увеличивает подъемные для молодых врачей

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Правительство увеличит подъемные для молодых врачей. Размер единовременного пособия для выпускников медицинского университета возрастет с 45 тысяч леев до 120 тысяч. Единовременное пособие для младшего медицинского персонала увеличится с 36 тысяч до 96-ти. Соответствующие поправки в законодательство приняты правительством на очередном заседании в среду.
В некоторых районах ситуация катастрофическая: на 10 тысяч населения приходится 2-3 специалиста. В министерстве признают, что меры по привлечению молодых врачей в сельскую местность, предпринятые до сих пор, не принесли должного эффекта и не смогли предотвратить массовый исход из системы молдавского здравоохранения. И это при том, что в 2019 году за счет государства медицинское образование получили 479 выпускников.
Согласно новым поправкам, на финансовую поддержку могут рассчитывать, как студенты-бюджетники, так и те, кто за собственный счет оплатил учебу в медицинском университете.
Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, пособия будут выплачены поэтапно тремя равными траншами.
На выплату подъемных в 2020 году в государственном бюджете предусмотрено более 48 миллионов леев. В свою очередь, руководители медицинских учреждений должны своевременно оповещать Минздрав о случаях преждевременного прекращения трудовых контрактов с молодыми специалистами.
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