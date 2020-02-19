Язык ультиматума: администраторы "маршруток" против примэрии Кишинева

Перевозчики угрожают, что приостановят работу, они не согласны с введенными муниципальными властями тарифными ограничениями.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Администраторы компаний маршрутных такси, осуществляющих перевозку пассажиров во всех секторах Кишинева, заявили о намерении приостановить свою деятельность в знак протеста. Основной их аргумент прост - они не согласны с существующим тарифом на проезд, регламентированным примэрией Кишинева.

Владельцы частных компаний-перевозчиков утверждают: несмотря на неоднократные обращения к городским властям и предоставление расчетов стоимости проезда одного пассажира, они так и не были услышаны.

"Маршрутчики" недовольны тем, что примэрия не предоставляет им субвенции, так же, как автобусному и троллейбусным паркам Кишинева, являющимся государственными предприятиями, в то время, как перевозка в микроавтобусах - абсолютно частная инициатива.

Администраторы маршруток утверждают, что с 2006 года, когда была установлена нынешняя стоимость проезда одного пассажира в рейсовом микроавтобусе (3 лея за поездку), цены на топливо и техническое обслуживание транспортных единиц существенно возросли. Теперь, по расчетам администраторов частных транспортных компаний, стоимость проезда в маршрутном такси должна составлять 9 леев 81 бан.

Ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что не считает целесообразным повышать тариф на пассажирские перевозки в маршрутных такси столицы, учитывая качество предоставляемых услуг. При этом градоначальник отметил, что лично пользуется общественным транспортом, в частности, маршрутками.

"В машины, которые выглядят плачевно, не инвестировались средства. После этого требовать, не предоставляя что-то взамен, мне кажется неправильным… Не думаю, что это резонно. Но решение принимает муниципальный совет. Думаю, что ни коллеги из фракции, ни от остальных сил не пойдут на это повышение", - отметил тогда Чебан.

Также градоначальник задался вопросом, почему администраторы столичных макси-такси не делали никаких инвестиций в автопарк, когда у них были такие возможности. "Это самый неопределенный, наименее безопасный вид транспорта, менее комфортный… Они не соблюдают даже расписание", - сказал примар.

По его словам, столичные власти работают над транспортной схемой в городе.

"Если они хотят корректировки тарифа, то должны быть выполнены четкие условия. Машины должны соответствовать всем требованиям, должно соблюдаться расписание, следует обеспечить максимальную безопасность. Но это не произойдет ни завтра, ни через месяц, ни через три, ни через полгода. В любом случае, решение примет муниципальный совет", - сказал Чебан, отвечая на запрос администраторов маршрутных такси об увеличении тарифа.

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость лишь междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути стоит не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт. На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

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