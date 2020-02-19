В Приднестровье пошли навстречу нуждам детей-инвалидов и их родителей

Один из двух законопроектов социальной направленности региональный парламент принял сразу в двух чтениях.

ТИРАСПОЛЬ, 19 фев – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли сразу в двух чтениях законопроект, увеличивающий предельный возраст ребенка-инвалида, до достижения которого ухаживающему за ним родителю будет выдаваться больничный лист и пособие по нетрудоспособности. Если прежде социальные выплаты давались на ребенка с особенными жизненными потребностями в возрасте до 14 лет, то теперь они будут предоставляться вплоть до совершеннолетия.

Пособие до 18 лет, но больничный не дольше, чем на 120 дней

Инициатива законопроекта принадлежит исполнительному органу власти региона.

"Уход за больным ребенком-инвалидом 14-ти лет мало чем отливается от ухода, к примеру, за 16-летним. Родители таких детей особо нуждаются в поддержке государства, так как несут серьезные материальные затраты на их лечение", - сказал первый замминистра по социальной защите и труду Олег Федотов.

Родителям детей с особыми потребностями будет оплачиваться весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного пребывания с ним в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. При этом продолжительность больничного не должна превышать 120 дней за год.

Бесплатно учиться до 27 лет, но без отчисления из вуза

Другая законодательная инициатива правительства, которая касается увеличения срока получения профессионального образования детьми-сиротами и теми, которые остались без попечения родителей, была одобрена пока в первом чтении. Согласно ей, гарантии на обучение намереваются поднять с 25 до 27 лет.

"Бывают случаи, когда из интерната выпускаются позже – в 16-17 лет, и поэтому мы предлагаем расширить и установить гарантии получения высшего образования до 27 лет. Тем самым, органы опеки и попечительства смогут проводить постоянный контроль и вести регулярную работу с такой непростой категорией людей", - отметил Федотов.

Раньше дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, могли поступать в высшее учебное заведение неоднократно. Это было связано с многочисленными отчислениями из университета. Причина – неуспеваемость и пропуски занятий. Исходя из законопроекта, теперь за счет бюджетных средств получать профессиональное образование можно будет только один раз.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK