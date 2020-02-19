За проигранное в ЕСПЧ дело молдавская Фемида заплатит из собственного кармана

Финансирование национальной системы правосудия будет сокращено на сумму, равную компенсации, которую Молдова вынуждена выплатить по громкому судебному разбирательству.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik, Александр Суру. Премьер-министр Ион Кику распорядился сократить финансирование судебной системы на 70 миллионов леев за проигрыш Молдовы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Gemeni". Соответствующее решение глава кабмина огласил в ходе заседания правительства в среду.

"Эти лица (судьи - ред.), вопреки Конституции и всяким принципам легальности, пересмотрели в 2005 году окончательное решение Высшей судебной палаты от 2004 года. Оно касается конфликта между акционерами собственниками торгового центра "Gemeni", - заявил Кику на заседании правительства.

В результате этого вердикта Молдова была осуждена и правительство должно возместить 70 миллионов леев из государственного бюджета истцам. В этом контексте, премьер распорядился сократить финансирование судебной системы в 2020 году на сумму равную той, которую Молдова проиграла в ЕСПЧ.

Более того, Кику обратился к министру юстиции Фадею Нагачевскому с требованием в срочном порядке подготовить заявление о возбуждении уголовного дела в отношении судей, ответственных за проигрыш, из-за нанесения ущерба государственному бюджету.

"Следует разработать механизм наказания в судей, принимающих решения, за которые Молдова проигрывает в ЕСПЧ. Для этого нам не нужна реформа юстиции или широкие консультации с гражданским обществом", - добавил Кику.

Также, по требованию премьера, на сайте министерства юстиции должна быть опубликована информация о всех проигранных Молдовой в ЕСПЧ делах, вместе с именами ответственных за это судей.

Молдова, напомним, проиграла дело "Gemeni" в Европейском суде по правам человека еще 2011 году. Тогда, ЕСПЧ присудил пострадавшей стороне 1,5 миллиона евро. Кроме того, молдавское правительство обязано вернуть во владение истцам здание торгового центра вместе с прилегающей территорией. В случае невозможности возврата недвижимости, молдавская сторона должна будет выплатить истцам еще около двух миллионов евро.

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