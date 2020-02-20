Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 20 февраля в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Плаюлуй 17, Четатя Албэ 16а - в период с 11.00 - 17.00.

- ул. Ханул Морий 1-19, 2-20, Минск 6-8, 9-23, Ташкент 2-20, 3-17 - в период с 12.00 - 17.00.

- ул. Пэдурий 20, 22, 25, 25/1, Дачия 58, 80/3, Салкымилор 28 - в период с 09.16 - 17.00.

- ул. Теилор 10 - в период с 13.00 - 17.00.

Центр:

- ул. Малина Микэ 70/3 - в период с 09.30 - 17.00.

Чеканы:

- ул. А. Руссо 18, Мештерул Маноле 8a, М. Садовяну 4, 4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 6/3 - в период с 13.00 - 17.00.

Рышкановка:

- ул. Пескэрущилор 6а - в период с 09.25 - 16.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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