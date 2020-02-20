SputnikPro: подкаст как шанс проявить себя любому, и как на нем заработать

Руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" на лекции в рамках Международного просветительского проекта SputnikPro рассказала о набирающем популярность жанре – подкаста.

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik. Освоить один из самых актуальных аудиожанров, который обычно слушают через мобильные приложения, под названием подкаст под силу каждому. Такую мысль донесла до приднестровских слушателей лекциb просветительского проекта SputnikPro руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер. Спикер при этом раскрыла тонкости создания, запуска и продвижения подкастов.

© Sputnik / Irina Leahova Своими знаниями опытом поделились с левобережными журналистами российские коллеги: руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня " Наталья Лосева.

"С какой целью запускают подкасты? Донести какую-то мысль до аудитории. И в этом случае вы всегда должны понимать, какую именно аудиторию вы хотите привлечь, чтобы соответствовать ее интересам и запросам", - отметила она.

Не стесняться

Лектор посоветовала, берясь за дело, планировать сразу 6-10 эпизодов, поскольку при меньшем количестве практически нет шансов набрать аудиторию. При этом привела примеры того, кого стоит позвать в финансовые партнеры, в зависимости от выбранной темы, и как возможно монетизировать подкаст, продвигая его на различных интернет-платформах.

"Не стесняйтесь при продвижении своих подкастов обращаться за помощью даже к спикерам, выступающим у вас в интервью, с просьбой поделиться своими посетителями. Как ни странно, но временами оказывается, что люди готовы помочь", - заметила Рудицер. © Sputnik / Irina Leahova SputnikPro: эксперт о том, что такое аудиошоу и как привлечь свою аудиторию

Не "провисать"

Лектор обратила внимание на то, что аудиторию можно потерять, сбив периодичность появления подкастов. Так что готовясь к их запуску, не стоит "провисать" по времени выпуска очередного эпизода, иначе слушатель "уплывет" к другим. Также, по ее мнению, не нужно пренебрегать сценарием к будущему интервью, даже если создатель подкаста уже опытен в этом деле.

Не лениться

Немаловажной работой перед тем, как запустить серию аудиоэпизодов, Рудицер считает подготовку пилота проекта.

"Необходимо собрать мнение разных людей о пилоте, систематизировать их, но не превращать все в кашу из цитат, а постараться выделить главные мысли. Это важно для того, чтобы понять, по какой схеме действовать потом, какие ошибки совершаете и как их избегать", - поделилась Анна.

При этом лектор уверена, что необходимо не лениться и в обязательном порядке проводить монтажную "чистку" подкаста, ведь звуковые огрехи раздражают слух.

Она рассказала о том, где можно позаимствовать музыкальные перебивки, шумовые эффекты и в целом звуковое сопровождение для подкастов, где увидеть статистику посещений и еще много других нюансов, которые позволят сделать из подкаста качественный и продаваемый, а значит, пользующийся популярностью продукт.

Что такое SputnikPro?

Образовательный проект SputnikPro традиционно организует Международное информационное агентство и радио Sputnik. Всего лекцию в Тирасполе посетило 35 журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ Приднестровья. Кроме Анны Рудицер, перед аудиторией выступила и Наталья Лосева, проведя мастер-класс на тему "Новые медиа. Практика интервью".

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK