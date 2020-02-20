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Диспетчер службы 112

За необоснованные звонки в службу 112 будут наказывать штрафом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200220/29262544/za-lozhnye-vyzovy-zvonyaschikh-v-sluzhbu-112-budut-nakazyvat-shtrafom.html

Число ложных вызовов зашкаливает, власти заявляют, что за ложные вызовы и "шутки по телефону" по номеру 112 будут введены суровые наказания.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Служба экстренных вызовов 112 продолжает страдать от ложных вызовов и "шутников", которые звонят диспетчерам от скуки или для развлечения. Это всерьез осложняет службу спасателей, пожарных и медиков, заявил в радиостудии Sputnik Молдова госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталий Тарлев.

По словам чиновника, власти намерены вмешаться в ситуацию и наказывать штрафами тех, кто вмешивается в работу службы 112 и тем самым ставит под угрозу безопасность людей, действительно нуждающихся в помощи.

Открытие второго офиса по приему звонков Единой службы спасения 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Ложные вызовы службы 112 будут наказываться штрафом. Многие люди звонят в Единую службу экстренной помощи, потому что в этом есть необходимость или вопрос о работе службы, который необходимо разъяснить. Однако все еще хватает вызовов, которые никак не связаны с деятельностью службы", - отметил Тарлев.

Согласно данным Национальной службы экстренных вызовов, в прошлом году диспетчеры обработали более 3,2 миллиона звонков или около 9 тысяч в день. Из них почти 60% обращений оказались ложными.

Вместе с тем число необоснованных звонков сократилось за год на 9%, и эта тенденция сохраняется и в начале 2020 года.

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Теги:
служба 112


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