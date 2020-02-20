К 75-летию Великой Победы: в Дубоссарах восстановят памятник "Мальчик"

Существует история, почему памятник "Мальчик" в свое время был установлен именно на вершине кургана в Дубоссарах, и почему это место самое подходящее для подобного монумента.

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik. В Дубоссарах рассматривают вопрос о создании мемориального комплекса. Речь идет о месте, где сейчас располагается стела, установленная в память о гвардейцах, погибших на Дороцком направлении.

Мальчик с голубем в руке

Очевидцы рассказывают, что на вершине кургана раньше был памятник "Мальчик", предположительно установленный в память о Вите Черевичкине – школьнике, который во время войны, вопреки распоряжению фашистов уничтожить всех голубей, сохранил птиц. Фашисты застали его выпускающим нескольких голубей у здания, в котором размещался штаб, и обнаружили в сарае во дворе его дома голубятню. Мальчика расстреляли.

В тот же день советские войска выбили немцев из Ростова-на-Дону в результате успешного контрнаступления частей Юго-Западного фронта.

Советский фотокорреспондент Макс Альперт сделал снимок убитого Вити Черевичкина с голубем в руке. Он фигурировал на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих фашизм в совершении преступлений против человечности.

Восстановить по фотоснимкам

Место установки памятника "Мальчик" было выбрано неслучайно – за эту высоту шли бои в 1944 году при освобождении района от немецко-румынских оккупантов.

"К сожалению, памятник не сохранился. Он пострадал при обстрелах в период вооруженного конфликта в 90-е годы. Но сохранились отдельные фотоснимки, которые позволят восстановить его на прежнем месте", - отметили в местной администрации.

Глава Дубоссар и Дубоссарского района Руслан Чабан считает, что благодаря восстановлению памятника "Мальчик", а также созданию мемориального комплекса будет увековечена память героев-защитников Отечества.

"Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о ее героях - наш священный долг. На это место раньше приезжали ветераны, чтобы почтить память своих товарищей, погибших в годы войны. Мы должны сохранить преемственность поколений и передать эту память нашим потомкам", - отметил глава города.

Специалисты провели уже выездное заседание по этому вопросу. Ими было рекомендовано на первом этапе внести стелу в республиканский реестр объектов культурного наследия, после чего будет разработан проект предполагаемого мемориального комплекса.

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