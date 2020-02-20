Додон: Конституционному суду удалось вернуть доверие граждан

Конституционному суду удалось восстановить имидж защитника конституционного строя после многочисленных попыток вовлечь институт в политические интриги, предпринятых во время июньского кризиса, отметил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik, Александр Суру. Конституционному суду Молдовы (КС) удалось восстановить доверие граждан благодаря компетентным судьям, которые не вовлечены в политические игры. Об этом заявил президент Игорь Додон в четверг после участия в Международной конференции, посвященной 25-летию создания КС.

"В рамках проходящей сегодня в Кишиневе Международной конференции, посвященной 25-летию создания Конституционного суда, вместе с председателем КС Республики Молдова Владимиром Цурканом и главой Венецианской комиссии Джанни Букиккьо встретился с председателями конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ. Приветствовал высоких гостей в нашей стране, поблагодарив их за участие в мероприятии и за повышенный интерес к политическим процессам в Молдове", - отметил президент.

По словам главы государства, ситуация в стране изменилась к лучшему, так как политическому классу удалось преодолеть июньский кризис, когда были предприняты попытки использовать КС в качестве политического инструмента.

"Сейчаc Конституционный суд состоит из компетентных людей, не вовлеченных в политические игры, благодаря чему он вернул доверие граждан и снова выступает в качестве защитника государственного строя от любых преступных посягательств", - написал Додон.

Глава государства также подчеркнул, что власти Молдовы открыты для дискуссий и готовы обсуждать возможное внесение изменений в действующее законодательство, если в этом будет необходимость.

Конституционный суд Молдовы был основан 1995 году. Он является полностью независимым от любых других ветвей власти. В состав КС входят шестеро судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK