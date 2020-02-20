Додон: Конституционному суду удалось вернуть доверие граждан

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik, Александр Суру. Конституционному суду Молдовы (КС) удалось восстановить доверие граждан благодаря компетентным судьям, которые не вовлечены в политические игры. Об этом заявил президент Игорь Додон в четверг после участия в Международной конференции, посвященной 25-летию создания КС.
По словам главы государства, ситуация в стране изменилась к лучшему, так как политическому классу удалось преодолеть июньский кризис, когда были предприняты попытки использовать КС в качестве политического инструмента.
"Сейчаc Конституционный суд состоит из компетентных людей, не вовлеченных в политические игры, благодаря чему он вернул доверие граждан и снова выступает в качестве защитника государственного строя от любых преступных посягательств", - написал Додон.
Глава государства также подчеркнул, что власти Молдовы открыты для дискуссий и готовы обсуждать возможное внесение изменений в действующее законодательство, если в этом будет необходимость.
Конституционный суд Молдовы был основан 1995 году. Он является полностью независимым от любых других ветвей власти. В состав КС входят шестеро судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры.
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