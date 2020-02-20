Эксперт: в Молдове заметна тенденция сокращения ареала русского языка

Правозащитник привлек внимание к неопределенности статуса закона "О функционировании языков" в Молдове, отметив, что наблюдается тенденция в сторону сокращения образования на русском языке.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В Молдове заметна устойчивая тенденция не только на сокращение образования на русском языке и языках национальных меньшинств в целом, но и на полное исключение русского языка из нормативной базы. Об этом заявил Михаил Сидоров, экс-депутат парламента, эксперт по правам человека и межэтническим отношениям в пресс-центре Sputnik Молдова.

В ходе пресс-конференции "Языковая политика в Молдове - современные вызовы" эксперт отметил, что в последнее десятилетие система языкового баланса в республике претерпела серьезные изменения.

"Языковая политика трансформировалась в сторону установления моноязычной системы, — сказал Михаил Сидоров. — Первым шагом было изменение закона "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы", после чего внутренние удостоверения личности стали издаваться только на государственном языке и из них были исключены отчества".

Эксперт привлек внимание также и к поправкам, внесенным в Кодекс об образовании. Если ранее в кодексе говорилось, что образование можно получить на двух языках, причем на всех уровнях, а также четко регламентировалось использование языков национальных меньшинств, то из действующего документа эти положения были, фактически, исключены.

"Сегодня в статье 10 Кодекса языком обучения закреплен румынский. Далее указывается, что "в пределах возможностей системы образования" применяется один из языков международного общения или языки национальных меньшинств, причем это происходит только "в случае достаточной потребности", — отметил Сидоров. — Русский вообще не указан в Кодексе, как язык обучения. Таким образом, устанавливаются определенные ограничения. Можно сказать с полным основанием, что наблюдается тенденция в сторону сокращения образования на русском языке".

Однако самая серьезная проблема, по мнению правозащитника, возникла в июне 2018 года, когда по запросу группы депутатов парламента Конституционный суд (КС) признал устаревшим Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

"Конституционный суд принял очень противоречивое и, мягко говоря, весьма своеобразное решение, когда признал закон о функционировании языков бесполезным, устаревшим и, фактически, утратившим силу. Этот акт КС поставил точку в истории изменения нормативных актов с сокращением ареала использования всех языков, кроме румынского", — подчеркнул эксперт.

По словам Михаила Сидорова, в результате в настоящее время Закон "О функционировании языков" находится в неопределенном статусе.

"По законодательству, правительство после решения КС обязано в течение трех месяцев представить в парламент предложения по изменению нормативного акта. Прошло более полутора лет, закон считается устаревшим, но другого решения так и не принято", — отметил эксперт.

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По мнению правозащитника, в этой ситуации организации национальных меньшинств имеют моральное право обратиться к властям Молдовы с требованием внести ясность в вопрос о судьбе основного нормативного акта, который регламентирует положения использования языков в Молдове.

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