Юркомиссия парламента вынесла на обсуждение кандидатуры на членство в ВСМ

Список кандидатов на членство в ВСМ пополнился еще одиннадцатью претендентами. Теперь парламентская юркомиссия соберет мнения о кандидатах.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik, Александр Суру. Прием документов на замещение четырех вакантных должностей в Высшем совете магистратуры (ВСМ) завершился. Всего на пополнение состава ВСМ претендуют восемнадцать кандидатов.

Таким образом, документы в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету отправили следующие претенденты: Николае Осмокеску, Юрие Мэрджиняну, Валериу Бэешу, Серджиу Бэйешу, Каролина Чугуряну-Михайлуца, Виктор Попа, Валентина Коптилец, Владислав Маня, Валентин Рошка, Санда Цонку, Людмила Спыну, Елена Белей, Юрие Фрунзэ, Александр Сосна, Ион Крецу, Генадие Фортуна, Татьяна Выздога, Ион Бузински.

В течение пяти дней парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету будет собирать мнениях о кандидатурах, которые могут быть отправлены на следующий электронный адрес: cristina.rotari@parlament.md.

Однако, следует учитывать, что комиссия не будет принимать во внимание анонимные мнения.

Конкурс по отбору кандидатов на членство в ВСМ был объявлен парламентской юркомиссией 5 февраля. Условия отбора следующие: кандидат должен быть гражданином Молдовы, обладать научно-педагогическим опыт сроком не менее пяти лет, а также безупречной репутацией.

Поправки к Закону о Высшем совете магистратуры вступили в силу 31 января 2020 года. Они предусматривают, в частности, увеличение количественного состава ВСМ с 12 до 15 членов.

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