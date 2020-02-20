Юркомиссия парламента вынесла на обсуждение кандидатуры на членство в ВСМ

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik, Александр Суру. Прием документов на замещение четырех вакантных должностей в Высшем совете магистратуры (ВСМ) завершился. Всего на пополнение состава ВСМ претендуют восемнадцать кандидатов.
Таким образом, документы в парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету отправили следующие претенденты: Николае Осмокеску, Юрие Мэрджиняну, Валериу Бэешу, Серджиу Бэйешу, Каролина Чугуряну-Михайлуца, Виктор Попа, Валентина Коптилец, Владислав Маня, Валентин Рошка, Санда Цонку, Людмила Спыну, Елена Белей, Юрие Фрунзэ, Александр Сосна, Ион Крецу, Генадие Фортуна, Татьяна Выздога, Ион Бузински.
Однако, следует учитывать, что комиссия не будет принимать во внимание анонимные мнения.
Конкурс по отбору кандидатов на членство в ВСМ был объявлен парламентской юркомиссией 5 февраля. Условия отбора следующие: кандидат должен быть гражданином Молдовы, обладать научно-педагогическим опыт сроком не менее пяти лет, а также безупречной репутацией.
Поправки к Закону о Высшем совете магистратуры вступили в силу 31 января 2020 года. Они предусматривают, в частности, увеличение количественного состава ВСМ с 12 до 15 членов.
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