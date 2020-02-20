В НАЦ озвучили способ, как в Молдове будут бороться с отмыванием денег

Национальный антикоррупционный центр в сотрудничестве с посольством Великобритании усовершенствуют методы борьбы с международными финансовыми преступлениями и отмыванием крупных сумм.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Посольство Великобритании выразило готовность поддержать Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) в борьбе с финансовыми преступлениями. Соответствующие договоренности достигнуты на встрече директора НАЦ Руслана Флоча с представителями дипломатического ведомства Великобритании в Молдове, отметили в пресс-службе НАЦ.

Представитель посольства Рован Ньюман сообщил, что специалисты из Великобритании готовы оказать необходимую помощь НАЦ во всех видах борьбы с коррупцией и отмыванием крупных денежных сумм.

Флоча проинформировал британского гостя, что помимо борьбы с коррупцией НАЦ заинтересован в продвижении идей неподкупности, воспитания общественного сознания в духе нетерпимости к феномену взяточничества.

"Мы благодарны, что все больше международных партнеров помогают нам в борьбе с коррупцией. Благодаря этой помощи и поддержке они становятся в Молдове настоящими "антикоррупционными" послами", - заявил Флоча.

В завершении встречи Ньюман пообещал руководству НАЦ, что британские специалисты будут оказывать всестороннюю поддержку Молдове в борьбе с коррупцией до того момента, как ее удастся заметно искоренить в республике.

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