"Маршрутчики" настаивают на повышении тарифа, иначе - акция протеста

Водители микроавтобусов, курсирующих по столичным маршрутам, говорят, что городские власти глухи к их требованиям.

Кишинев, 20 фев, Sputnik. Пассажироперевозчики требуют повышения тарифов на поездки до шести леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства очень высоки, потому денег на жизнь почти не хватает.

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 20 февраля, они заявили о том, что если не будет предпринято никаких мер, деятельность кишиневских маршрутных такси будет приостановлена в знак протеста.

"То, что происходит в отрасли муниципального пассажирского транспорта, серьезно и может привести к неожиданному повороту, который способен негативно сказаться на пассажирах", - заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Администраторы маршрутов говорят, что отправили несколько ходатайств в примэрию, но пока не получили четкого ответа относительно тарифов на поездки на маршрутке.

Первое, по их словам, примэрия утверждает, что не получила.

"Мы подали второе ходатайство, к которому приложили и наши подробные ежедневные, ежемесячные и годовые расчеты", - уточнил Алекса.

Он подчеркнул, что материалы снова не были рассмотрены.

Боли "маршрутчиков"

Водители микроавтобусов жаловались и на то, что жители столицы ведут себя неадекватно в общественном транспорте.

"Мы унижены перед всеми пассажирами. Они считают, что мы обязаны остановиться там, где они хотят. Многие не знают, где ждать транспорт. Они стоят на перекрестках", - заявил один из водителей микроавтобуса.

Кроме того, проблема в том, что водители микроавтобусов - это, в большинстве своем, пожилые люди, так как молодые не хотят работать с такой зарплатой.

"Сегодня кризис водителей, врачей, учителей и во многих других отраслях. У нас сегодня есть водители, которым более 70 лет, из-за этого тарифа в 3 лея", - уточнил один из шоферов.

Кишиневский муниципальный совет утвердил на этот год 448 миллионов леев субсидий для городского автобусного парка и управления электротранспорта.

Реакция Иона Чебана на заявления водителей

Генпримар Кишинева Ион Чебан жестко отреагировал на требование маршрутчиков о повышении стоимости проезда в микроавтобусах.

"Они должны заключить с муниципалитетом новые контракты о предоставлении услуг и соблюдать их положения, создать хорошие условия для пассажиров, соблюдать график движения, согласиться на введение системы единого электронного билета", - подчеркнул градоначальник.

Он заверил: "Если они выйдут на протесты — мы выйдем с теми же аргументами".

Примар заявил, что в бюджете муниципия Кишинев на 2020 год не предусмотрено средств на субсидирование частных перевозчиков.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. Минэкономики объяснило, какие требования должны будут выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года, на основе шахматного графика, все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не будут соответствовать какой-либо из категорий комфорта, не будут допущены к обслуживанию регулярных рейсов.

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