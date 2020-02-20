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Общественный транспорт

"Маршрутчики" настаивают на повышении тарифа, иначе - акция протеста

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200220/29267839/voditeli-grozeatsea-protestami-i-trebuyut-povysheniya-tarifov-na-proezd-v-marshrutkah.html

Водители микроавтобусов, курсирующих по столичным маршрутам, говорят, что городские власти глухи к их требованиям.

Кишинев, 20 фев, Sputnik. Пассажироперевозчики требуют повышения тарифов на поездки до шести леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства очень высоки, потому денег на жизнь почти не хватает. 

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 20 февраля, они заявили о том, что если не будет предпринято никаких мер, деятельность кишиневских маршрутных такси будет приостановлена в знак протеста.  

Пассажирский транспорт.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"То, что происходит в отрасли муниципального пассажирского транспорта, серьезно и может привести к неожиданному повороту, который способен негативно сказаться на пассажирах", - заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Администраторы маршрутов говорят, что отправили несколько ходатайств в примэрию, но пока не получили четкого ответа относительно тарифов на поездки на маршрутке.

Первое, по их словам, примэрия утверждает, что не получила.

"Мы подали второе ходатайство, к которому приложили и наши подробные ежедневные, ежемесячные и годовые расчеты", - уточнил Алекса.

Он подчеркнул, что материалы снова не были рассмотрены.

Боли "маршрутчиков"

Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Водители микроавтобусов жаловались и на то, что жители столицы ведут себя неадекватно в общественном транспорте.

"Мы унижены перед всеми пассажирами. Они считают, что мы обязаны остановиться там, где они хотят. Многие не знают, где ждать транспорт. Они стоят на перекрестках", - заявил один из водителей микроавтобуса.

Кроме того, проблема в том, что водители микроавтобусов - это, в большинстве своем, пожилые люди, так как молодые не хотят работать с такой зарплатой.

"Сегодня кризис водителей, врачей, учителей и во многих других отраслях. У нас сегодня есть водители, которым более 70 лет, из-за этого тарифа в 3 лея", - уточнил один из шоферов.

Кишиневский муниципальный совет утвердил на этот год 448 миллионов леев субсидий для городского автобусного парка и управления электротранспорта.

Реакция Иона Чебана на заявления водителей

Генпримар Кишинева Ион Чебан жестко отреагировал на требование маршрутчиков о повышении стоимости проезда в микроавтобусах.

"Они должны заключить с муниципалитетом новые контракты о предоставлении услуг и соблюдать их положения, создать хорошие условия для пассажиров, соблюдать график движения, согласиться на введение системы единого электронного билета", - подчеркнул градоначальник.

Он заверил: "Если они выйдут на протесты — мы выйдем с теми же аргументами".

Примар заявил, что в бюджете муниципия Кишинев на 2020 год не предусмотрено средств на субсидирование частных перевозчиков.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Очередное дикое зрелище в маршрутках Кишинева: теперь хаос - "в клетку"

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. Минэкономики объяснило, какие требования должны будут выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года, на основе шахматного графика, все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не будут соответствовать какой-либо из категорий комфорта, не будут допущены к обслуживанию регулярных рейсов.

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