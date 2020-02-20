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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

Эксперт объяснил, почему граждане Молдовы не сядут в "Первый автомобиль"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200220/29267922/ekspert-zapusk-programmy-pervyy-avtomobil-v-moldove-nesvoevremenen.html

Исполнительный директор Института европейских политик и реформ Станислав Гилецкий заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что кабмин поторопился с заявлениями по запуску программы помощи гражданам в приобретении первого собственного транспортного средства.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В конце декабря минувшего года премьер-министр Ион Кику заявил о возможном запуске государственной программы "Первый автомобиль", в основу которой заложен алгоритм уже действующего проекта "Prima Casă" ("Первый дом"). Тогда правительство представило подробности, условия, бюджет и цели новой программы, пишет сайт sputnik.md.

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В эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Станислав Гилецкий проанализировал, как эта программа, в случае ее запуска, повлияет на авторынок в Молдове, и каким образом отразится на состоянии экологии. Специалист также ответил на вопрос, может ли эта инициатива быть эффективной и рациональной. 

По мнению Гилецкого, эта программа является неоправданной, поскольку число автомобилей в стране стремительно растет и без того, чтобы государство стимулировало граждан, пусть и на льготных условиях, приобретать машины.

"В прошлом году Молдова перешагнула цифру в 1 миллион автомобилей, зарегистрированных на ее территории. Ежегодно число транспортных средств в стране возрастает на 45 тысяч единиц. Через 10-12 лет в республике будет порядка 2 миллионов автомашин", - подчеркнул собеседник.

По мнению Гилецкого, если проанализировать эти цифры, можно заметить, что сегодня не стоит побуждать граждан к приобретению автомобилей, продажи персональных авто в стране и так идут по возрастающей. 

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"Нет оснований тратить бюджетные деньги, чтобы стимулировать рост числа автомобилей в республике", - подчеркнул эксперт. 

Гилецкий также отметил, что в условиях, когда участниками программы станут граждане страны со средним уровнем доходов, сложно говорить о том, что они будут покупать дорогие модели или вообще электромобили. Соответственно, способствуя тому, чтобы граждане покупали автомобили, государство получит на выходе ухудшение экологической обстановки в стране. 

"Главные риски этой программы заключаются в том, что число автомобилей начнет расти в геометрической прогрессии, а это существенно загрязнит окружающую среду. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания - не самое лучшее решение для Молдовы", - уточнил собеседник. 

В то же время, Гилецкий отметил, в транспортной отрасли республики на данный момент хватает проблем и без того, чтобы граждане массово покупали автомобили. Стране необходимы хорошие дороги, нормальная разметка на на них, инфраструктура вблизи трасс, а эта программа может подождать, подытожил специалист.

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Теги:
мнение, эксперт, Молдова, программа, автомобиль


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