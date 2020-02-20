Эксперты: русский язык должен оставаться языком межнационального общения

В пресс-центре Sputnik Молдова были обсуждены острые проблемы функционирования русского как языка межнационального общения, а также языков национальных меньшинств в стране.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В последнее десятилетие система языкового баланса в РМ претерпела серьезные изменения.

Возникла устойчивая тенденция к сокращению образования на русском языке, на постепенное вытеснение русского языка из нормативной базы. Вместе с тем сохраняются серьезные проблемы с изучением государственного языка в учебных заведениях, где преподавание ведется на языках национальных меньшинств.

Об этом говорили эксперты и представители властных структур в ходе пресс-конференции "Языковая политика в Молдове - современные вызовы", которая состоялась в четверг, 20 февраля, в пресс-центре Sputnik Молдова.

Русский язык не упомянут в новой редакции Кодекса об образовании

"Языковая политика трансформировалась в сторону установления моноязычной системы, — заявил на пресс-конференции Михаил Сидоров, экс-депутат парламента, эксперт по правам человека и межэтническим отношениям. — Первым шагом было изменение закона "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы", после чего внутренние удостоверения личности стали издаваться только на государственном языке и из них были исключены отчества".

Эксперт привлек внимание также и к поправкам, внесенным в Кодекс об образовании. Если ранее в нем говорилось, что образование можно получить на двух языках, причем на всех уровнях, а также четко регламентировалось использование языков национальных меньшинств, то из действующего документа эти положения были, фактически, исключены.

"Сегодня в статье 10 Кодекса языком обучения закреплен румынский. Далее указывается, что "в пределах возможностей системы образования" применяется один из языков международного общения или языки национальных меньшинств, причем это происходит только "в случае достаточной потребности", — отметил Сидоров. — Русский вообще не указан в Кодексе как язык обучения. Таким образом, устанавливаются определенные ограничения. Можно сказать с полным основанием, что наблюдается тенденция в сторону сокращения образования на русском языке".

Закон "О функционировании языков" лишили четкого статуса

Однако самая серьезная проблема, по мнению правозащитника, возникла в июне 2018 года, когда по запросу группы депутатов парламента Конституционный суд (КС) признал устаревшим Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

"Конституционный суд принял очень противоречивое и, мягко говоря, весьма своеобразное решение, когда признал закон о функционировании языков бесполезным, устаревшим и, фактически, утратившим силу. Этот акт КС поставил точку в истории изменения нормативных актов с сокращением ареала использования всех языков, кроме румынского", — подчеркнул эксперт.

По словам Михаила Сидорова, в результате в настоящее время Закон "О функционировании языков" находится в неопределенном статусе.

"По законодательству, правительство после решения КС обязано в течение трех месяцев представить в парламент предложения по изменению нормативного акта. Прошло более полутора лет, закон считается устаревшим, но другого решения так и не принято", — отметил эксперт.

По мнению правозащитника, в этой ситуации организации национальных меньшинств имеют моральное право обратиться к властям Молдовы с требованием внести ясность в вопрос о судьбе основного нормативного акта, который регламентирует вопросы использования языков в Молдове.

Сергей Мишин: мы ищем правильный выход из ситуации

Проблема с неопределенностью статуса Закона "О функционировании языков" приводит к возникновению проблем в этой сфере. Об этом заявил советник президента РМ по межэтническим отношениям Сергей Мишин на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Юридически закон как бы существует, но практически мы пользоваться им не можем из-за решения Конституционного суда от 4 июня 2018 года. Этот вопрос сегодня рассматривается в администрации президента. Мы ищем правильный выход из создавшейся ситуации для того, чтобы защитить всех граждан, все этнические группы, проживающие в Молдове", — сказал Мишин.

Советник главы государства заявил, что государственный язык должен быть молдавским, как это указано в Конституции, и в законе "О функционировании языков", а русский язык должен сохранять статус языка межнационального общения.

Мишин подчеркнул, что проблематика использования языков в Молдове касается не только русского языка, а решение КС о признании устаревшим Закона о функционировании языков ударило прежде всего по государственному, молдавскому языку.

Он обратил внимание, что в русскоязычных школах страны недостаточное количество часов уделяется изучению государственного языка, а качество его преподавания не может считаться удовлетворительным.

"Если мы хотим решить вопрос, чтобы все граждане Республики Молдова на должном, качественном уровне знали государственный язык, мы должны начать с образования в школах", - отметил Мишин. Он напомнил, что президент РМ, выступая на международных и внутренних площадках, всегда использует два языка - молдавский и русский.

Лебединский: начинать преподавание госязыка нужно еще в детском саду

Одним из основополагающих документов, которые защищают права национальных меньшинств, является Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, которая до сих пор не ратифицирована молдавским парламентом.

"Чтобы принять законопроект, нужен минимум 51 депутат. У ПСРМ только 36 депутатов, остальных нужно убеждать по каждому проекту закона", — отметил председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский.

С 2010 года у власти находились правительства, которые проводили конфронтационную антироссийскую политику, и это привело к понижению официального статуса русского языка, считает депутат. В частности, был лишен своего статуса закон "О функционировании языков".

"Это было сделано через подконтрольный Конституционный суд и пересмотреть это решение очень сложно, — отметил парламентарий. — Нам с коллегами нужно хорошо подумать, и возможно, поднять этот вопрос на международном уровне".

Депутат согласился с мнением экспертов о проблеме с изучением государственного языка в школах, где преподавание ведется на языках национальных меньшинств.

"Считаю, что проблема проявляется даже раньше, чем ребенок идет в школу. Обучать языку в школе уже поздновато, надо делать это, начиная с детского сада", — считает Лебединский.

Он отметил, что в полиэтническом государстве, которым является Республика Молдова, естественно, когда дети знают несколько языков.

"У нас маленькое государство, и знание языков создает для наших граждан дополнительные преференции на глобальном рынке ", — сказал депутат.

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