Под звук бульдозеров Ион Чебан объявил войну незаконным гаражам и пристройкам

Столичная администрация начала настоящую кампанию против нелегальных объектов недвижимости в Кишиневе, генеральный примар города пообещал, что все они будут снесены в кратчайшие сроки.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В четверг в Кишиневе развернулась настоящая битва столичных властей с незаконными постройками - верандами, балкончиками, гаражами, заборами, возведенными их хозяевами самовольно без соответствующего разрешения.

На этот раз строительная техника и бульдозеры отправились во дворы многоквартирных домов по улицам Нистор, 4, Димо, 7/3, Каля Ешилор, 55 и другим.

По этим адресам "самострои" были размещены хаотично, без соответствующих разрешений, с незаконным захватом муниципальной земли. Более того, бюджету местной публичной администрации был нанесен вред со стороны экономических агентов, уклоняющихся от уплаты налогов за аренду земли.

"Мы не допустим дальнейшего бесконечного строительства и размещения различных объектов. Все должно быть в рамках закона", - заявил в четверг генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Столичный градоначальник в очередной раз призвал всех горожан сотрудничать с муниципальными службами, чтобы общими силами навести порядок в городе.

Более того, как заявил корреспонденту Sputnik Молдова директор Института геологии и сейсмологии Молдовы Игорь Никоарэ, подобный пристройки крайне опасны в случае сильного землетрясения.

"Безусловно, такие конструкции ведут к ослаблению сейсмоустойчивости основного строения, а также рискуют обрушиться при землетрясении. В панельных домах нагрузку несут почти все стены. При перестройке квартиры конструкция нарушается, это ведет к большим рискам", - рассказал специалист.

Если представить, что в одном крыле три-четыре квартиры были перестроены, а несущие стены были снесены, то здание становится крайне уязвимым к подземным толчкам. Запас прочности, который закладывался при возведении многоквартирного дома, нарушается, уточнил эксперт.

"Все перестройки необходимо координировать с контролирующими органами государства, иначе жильцы таких домов рискуют оказаться в неприятной и даже трагической ситуации", - уточнил собеседник.

Для того, чтобы пристроить к своей квартире дополнительное помещение нужен проект, одобренный соответствующими структурами примэрии Кишинева. Те же, кто возводит на земле, принадлежащей муниципию, различные строения, напрямую нарушают законодательство, за такое самовольство им грозят крупные штрафы.

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