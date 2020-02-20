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Прием у врача.

В Приднестровье запустили пилотный проект по диспансеризации населения

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200220/29270429/v-pridnestrove-zapustili-pilotnyy-proekt-po-dispanserizatsii-naseleniya.html

По итогам специалисты определят, как лучше реализовывать программу комплексных профилактических обследований населения, которая сейчас находится в стадии согласования.

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik. В марте мобильные медицинские бригады начнут проверять состояние здоровья работников различных учреждений. Их главная цель – повысить уровень выявляемости заболеваний на ранних стадиях и определить факторы, влияющие на здоровье населения, рассказали в Минздраве региона.

По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Кузьмина, нынешний пилотный проект является упрощенной программой диспансеризации населения, призванной оценить временные затраты, а также существующие кадровые и финансовые возможности.

Лабораторные исследования.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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В первый день профилактического осмотра у пациентов проведут анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, проверят артериальное давление, измерят массу тела, рост, окружность талии.

Предполагается также возможность скрининга колоректального рака и анкетирования на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения специалиста.

После этого врачи проанализируют полученные данные, а результаты будут обозначены на "ответном листе".

"То есть, исходя из обработанной информации, для каждого гражданина будет определен список рекомендаций по изменению образа жизни, необходимый перечень инструментальных, лабораторных обследований, либо консультация специалиста", - отметил Кузьмин.

В последний день диспансеризации в каждом из учреждений, в котором проводился осмотр, врач представит результаты обследований и анкетирования, а также расскажет о принципах здорового образа жизни. С полученным ответным листом каждый при необходимости должен будет обратиться к своему участковому врачу, который направит на дальнейшее обследование или профилактическое лечение.

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Теги:
осмотр, медицинский осмотр, медицина, Приднестровье


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