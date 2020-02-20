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Национальный инспекторат расследований

Глава МВД отстранил одного из руководителей полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200220/29271179/glava-mai-otstranil-odnogo-iz-rukovoditeley-politia.html

После многочисленных жалоб на руководство Управления по расследованию экономических преступлений министр распорядился провести внутреннее расследование.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik, Александр Суру. Министр внутренних дел Павел Войку распорядился отстранить от должности главу управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований Николае Гаврилицэ на период внутреннего расследования. Об этом в четверг написал в соцсетях сам Войку.

Pavel Voicu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Войку: приоритетная цель МВД - повышение доверия людей к полиции
Таким образом, Гаврилицэ был отстранен от должности в связи с жалобами на работу сотрудников управления, которые поступали главе МВД и премьер-министру.

"Полицейские, допускающие нарушения в работе, должны понимать последствия своих действий. Я не хотел бы, чтобы дошло до ликвидации управлений полиции ради борьбы с коррупцией и беззаконием", - написал Войку.  

Министр также распорядился провести в управлении внутреннее расследование и детально изучить работу правоохранителей этого подразделения.

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