Глава МВД отстранил одного из руководителей полиции

После многочисленных жалоб на руководство Управления по расследованию экономических преступлений министр распорядился провести внутреннее расследование.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik, Александр Суру. Министр внутренних дел Павел Войку распорядился отстранить от должности главу управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований Николае Гаврилицэ на период внутреннего расследования. Об этом в четверг написал в соцсетях сам Войку.

Таким образом, Гаврилицэ был отстранен от должности в связи с жалобами на работу сотрудников управления, которые поступали главе МВД и премьер-министру.

"Полицейские, допускающие нарушения в работе, должны понимать последствия своих действий. Я не хотел бы, чтобы дошло до ликвидации управлений полиции ради борьбы с коррупцией и беззаконием", - написал Войку.

Министр также распорядился провести в управлении внутреннее расследование и детально изучить работу правоохранителей этого подразделения.

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