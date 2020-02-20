Гражданство Молдовы за деньги: отмену закона отложили, срок моратория истек

Проект, предлагающий аннулировать закона о предоставлении молдавского паспорта в обмен на инвестиции, отложили, а между тем закончился период, на который действие этой программы было приостановлено. Sputnik разбирался, как будет развиваться ситуация дальше.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Рассмотрение парламентом инициативы, которая предполагает аннулирование процедуры предоставления гражданства Молдовы в обмен на инвестиции, перенесено на следующую неделю.

Председатель профильной парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, демократ Александр Жиздан объяснил, что пока еще не подготовлен один отчет по этому законодательному предложению.

Однако в четверг, 20 февраля, истек срок моратория на программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, который вступил в действие 31 июля сроком на четыре месяца, начиная с 23 августа.

Закон, благодаря которому ввели подобный временный запрет, предполагает, что правительство было вправе принимать решение о продлении моратория на срок не более двух месяцев. Таким образом, по истечению четырех месяцев данное ограничение продлил кабмин Кику. Но начиная с четверга, 20 февраля, правительство уже не может пролонгировать действие моратория по предоставлению молдавского гражданства.

Фактическая покупка гражданства Молдовы

Программу "продажи" молдавского гражданства ввели, когда у власти находилась Демпартия.

Предусматривалось, что в этой программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являлись потенциальной угрозой для независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в террористической деятельности.

Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова не менее 250 тысяч евро.

За несколько месяцев власти республики получили более двух десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта таким путем. Несколько из них были одобрены.

Информация о том, подданные каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, не разглашалась ни разу, так как носит персональных характер.

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Продажа гражданства - угроза..?

В партии "Действие и солидарность" (PAS) считают, что закон "может поставить под угрозу безопасность страны, а также либерализованного визового режима с ЕС".

"Если не проголосуем сегодня за аннулирование закона, то это значит, что завтра гражданство Молдовы опять будет выставлено на продажу", - сказал депутат PAS Сергей Литвиненко.

В ответ на это Жиздан отметил, что перед тем, как предоставить кому-то молдавский паспорт, каждый соискатель проходит тщательную проверку.

"Гражданство не продается. Государство должно убедиться, что тот, кто запрашивает молдавский паспорт, не находится в конфликте с законом", - добавил Жиздан.

Директор Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнерства, ОБСЕ и России Люк Девинь раскритиковал закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции в условиях анонимности.

"Это несовместимо, например, с либерализованным визовым режимом. Это вопрос безопасности", - подчеркнул европейский чиновник.

Адвокат, бывший председатель Конституционного суда, экс-глава Минюста республики Александру Тэнасе считает, что аннулирование закона о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции недопустимо. По его мнению, это повлияет на имидж Молдовы на международном уровне.

Как считает собеседник, если срок моратория на эту программу истек и сам закон не был аннулирован, то это значит, что у него есть эффекты и он должен быть реализован.

Ранее Еврокомиссия выразила озабоченность в связи с тенденцией предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Согласно отчету комиссии, государства, которые выдают паспорта или вид на жительство иностранцам в обмен на инвестиции, подвергают весь союз высоким рискам с точки зрения безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции.

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