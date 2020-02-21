В Кишиневе водители маршруток анонсировали забастовку

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, водители маршруток выйдут на забастовку, сообщил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса. Это ответная реакция компаний, администрирующих частные маршруты, на отказ генпримара Кишинева повысить тарифы на поездки до шести леев.

"Маршрутки" прекратят свою работу в понедельник, с самого утра, в зависимости от графика работы, установленного на каждом из маршрутов, кто-то с 5:00, кто-то с 6:00, до 10:00", - заявил Алекса корреспонденту Sputnik Молдова.

Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что в бюджете столицы на 2020 год не предусмотрено средств на субсидирование частных перевозчиков.

Они должны заключить с муниципалитетом новые контракты о предоставлении услуг и соблюдать их положения, создать хорошие условия для пассажиров, соблюдать график движения, согласиться на введение системы единого электронного билета", - подчеркнул градоначальник.

Он заверил: "Если они выйдут на протесты — мы выйдем с теми же аргументами".

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. Минэкономики объяснило, какие требования должны будут выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года, на основе шахматного графика, все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не будут соответствовать какой-либо из категорий комфорта, не будут допущены к обслуживанию регулярных рейсов.

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