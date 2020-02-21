14:44 21 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.19
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Пакет с наркотиком

Черное дело: как двое кишиневцев наладили бизнес на наркотиках

© AFP 2019 / ANTHONY WALLACE
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200221/29276199/Chernyy-biznes-kak-troe-kishinevtsev-naladili-biznes-na-narkotikakh.html

Тюремные сроки получены, но прокуроры считают, что наказание для наркодельцов слишком мягкое и будут оспаривать решение инстанции.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Двое кишиневцев приговорены к восьми и девяти годам тюрьмы за контрабанду денег и незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Члены криминальной группировки обвиняются в незаконной транспортировке через госграницу примерно двух миллионов леев для ввоза в страну около 140 килограммов гашиша из Испании. Следующий этап - перевозка психотропных веществ для их продажа на территории России", - отметили в прокуратуре.

По информации ведомства, речь идет о жителях Кишинева в возрасте 32 и 64 лет. У обоих высшее образование. Старший работал офицером по уголовному преследованию. Еще один член группировки ранее был приговорен за контрабанду наркотиков, а также за наличие поддельного водительского удостоверения .

Полиция. Архивное фото.
© Sputnik / Alexey Filippov
В рейсовых микроавтобусах возили из Италии в Молдову наркотики - видео

"Они были задержаны с поличным зимой 2015-го, после чего сотрудники правоохранительных органов расследовали преступные действия совершенные годом ранее. В ходе обысков были обнаружены наркотики", - добавили в прокуратуре.

По запросу прокуроров конфисковали два транспортных средства, которые использовались фигурантами дела, - Volkswagen Phaeton и Renault Scenic, а также примерно два миллиона леев. Наркотики уничтожили. Однако суд отказался конфисковать шесть объектов недвижимости, принадлежащих одному из обвиняемых, и постановил отменить секвестр, который первоначально был применен по требованию прокуратуры.

"У членов преступной группировки были четко обозначены роли. В качестве первого шага они собирали деньги у разных людей для покупки наркотиков в Испании. После того, как незаконным путем из страны вывозили деньги, наличку доставляли испанским получателям, бывший офицер отправлялся в Испанию на самолете", - отметили в прокуратуре.

При возвращении в республику товар незаконно ввозили в микроавтобусах, которые привозят посылки из-за границы. Наркотики прятали в коробки с чистящими средствами.

Решение первой инстанции может быть оспорено в Апелляционной палате. Прокуроры не согласны со слишком мягким наказанием, а также отказом в конфискации имущества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гражданин Молдовы вез на Украину старинные монеты и наркотики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб.
Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться