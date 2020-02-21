Черное дело: как двое кишиневцев наладили бизнес на наркотиках

Тюремные сроки получены, но прокуроры считают, что наказание для наркодельцов слишком мягкое и будут оспаривать решение инстанции.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Двое кишиневцев приговорены к восьми и девяти годам тюрьмы за контрабанду денег и незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Члены криминальной группировки обвиняются в незаконной транспортировке через госграницу примерно двух миллионов леев для ввоза в страну около 140 килограммов гашиша из Испании. Следующий этап - перевозка психотропных веществ для их продажа на территории России", - отметили в прокуратуре.

По информации ведомства, речь идет о жителях Кишинева в возрасте 32 и 64 лет. У обоих высшее образование. Старший работал офицером по уголовному преследованию. Еще один член группировки ранее был приговорен за контрабанду наркотиков, а также за наличие поддельного водительского удостоверения .

"Они были задержаны с поличным зимой 2015-го, после чего сотрудники правоохранительных органов расследовали преступные действия совершенные годом ранее. В ходе обысков были обнаружены наркотики", - добавили в прокуратуре.

По запросу прокуроров конфисковали два транспортных средства, которые использовались фигурантами дела, - Volkswagen Phaeton и Renault Scenic, а также примерно два миллиона леев. Наркотики уничтожили. Однако суд отказался конфисковать шесть объектов недвижимости, принадлежащих одному из обвиняемых, и постановил отменить секвестр, который первоначально был применен по требованию прокуратуры.

"У членов преступной группировки были четко обозначены роли. В качестве первого шага они собирали деньги у разных людей для покупки наркотиков в Испании. После того, как незаконным путем из страны вывозили деньги, наличку доставляли испанским получателям, бывший офицер отправлялся в Испанию на самолете", - отметили в прокуратуре.

При возвращении в республику товар незаконно ввозили в микроавтобусах, которые привозят посылки из-за границы. Наркотики прятали в коробки с чистящими средствами.

Решение первой инстанции может быть оспорено в Апелляционной палате. Прокуроры не согласны со слишком мягким наказанием, а также отказом в конфискации имущества.

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