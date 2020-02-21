Мэр молдавской столицы отчитался за 100 дней своей работы

Что удалось изменить в городе новой власти, а что еще предстоит выполнить - об этом градоначальник рассказал на специальной пресс-конференции.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Ион Чебан подвел итоги 100 дней работы на посту примара (мэра) молдавской столицы.

Он отметил, что до его прихода примэрия не была транспарентным учреждением.

"Хаос в Кишиневе длился слишком долго, а то, что я видел 100 дней назад, я даже приблизительно не мог назвать столицей. Это был город, управляемый коррупционерами, которые преследовали личные интересы", - заявил Чебан.

Эвакуация киосков, рекламных щитов

Рассказывая о борьбе с незаконно установленными объектами Кишиневе, примар отметил, что на сегодняшний день убраны 262 киоска и 173 фундамента от них, 567 рекламных панно, 29 металлических гаражей, 12 пристроек, 99 заборов, 2 склада и 12 прицепов.

О нелегальных стройках

По словам градоначальника, новая команда мэрии предложила парламенту пакет поправок в законодательство в сфере строительства.

"Изменения призваны расширить возможности местных органов власти в том, что касается выдачи разрешительных документов по строительству и контроля над процессом проведения работ. За поправки проголосовали в двух чтениях", - уточнил Чебан.

Подземный ад в Кишиневе намерены ликвидировать - планы примэрии>>>

Мэр также добавил, что кишиневская администрация не ставит задачи мешать строительному бизнесу, но все последующие постройки в Кишиневе должны быть возведены, соблюдая все законы и правила.

Уборка тонн мусора

В ходе выступления примар рассказал о масштабной программе по благоустройству города.

Многотысячные штрафы для кишиневцев - за что в столице могут наказать леем>>>

По словам Чебана, за последние месяцы были собраны тонны мусора. В дальнейшем, как подчеркнул глава кишиневской администрации, власти намерены ужесточить наказание за выброс мусора в неположенном месте, а также принять меры для повышения ответственности экономических агентов за чистоту их территории.

Состояние очистных сооружений и неприятный запах

Администрация молдавской столицы взяла под контроль ситуацию с очистными сооружениями в Кишиневе.

"Ремонтные работы должны были завершиться еще в июне прошлого года, и в эксплуатацию станция должна была быть сдана в декабре. На данный момент работы выполнены лишь на 27%. До 1 марта после консультации с иностранными экспертами предприятие Apă-Canal представит план действий по исправлению ситуации и недопущению ее ухудшения", - сказал Чебан.

Ремонт улиц и подземных переходов

Администрация провела проверку тех ремонтных работ, которые проводят на улицах 31 августа 1989 и Иона Крянгэ.

Как отметил примар, анализ показал наличие серьезных нарушений - во время работ проигнорировали необходимость замены подземных коммуникаций. По словам Чебана, в Apă-Canal должны выделить 11 миллионов леев на эти цели.

Другая проблема, по словам градоначальника, которую также предстоит решать, - это задолженность арендаторов, чьи торговые точки находятся в подземных переходах. Начиная с 1 января 2020 года сумма превысила 16 миллионов леев, уточнил примар.

Что удалось новым властям

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK